Интрига состава России на Хорватию – крайние защитники. На этой позиции постоянно меняются и травмируются игроки

Россия сыграла при Карпине шесть матчей в отборе к ЧМ-2022. Выиграла пять из них – так Карпин показал лучший результат из всех тренеров сборной. Перед последним туром Россия опережает Хорватию на два очка. Для выхода на ЧМ достаточно ничьей, но аккаунты сборной сейчас публикуют привычные новости о травмах. Против Хорватии не сыграет Сергей Терехов.

Терехов – один из важных крайних защитников для Карпина в октябре-ноябре. Он вызывался еще на первый сбор, но тогда не приехал из-за травмы. Потом Терехов сыграл в основе против Словакии (1:0). Теперь отбегал 90 минут с Кипром (6:0). Если в октябре Терехов играл во многом из-за безысходности, то с Кипром посадил на скамейку Караваева (мог выйти на его месте).

Перед матчем России и Словакии мы рассказывали о постоянной смене крайних защитников в сборной России. Тема стала глобальнее. За шесть матчей при Карпине было только одно повторение пары игроков на этой позиции. И оно слетело перед матчем России и Хорватии. Из крайних защитников их сентябрьской игры (0:0) сейчас может сыграть только Караваев.