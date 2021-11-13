Интрига состава России на Хорватию – крайние защитники. На этой позиции постоянно меняются и травмируются игроки
Россия сыграла при Карпине шесть матчей в отборе к ЧМ-2022. Выиграла пять из них – так Карпин показал лучший результат из всех тренеров сборной. Перед последним туром Россия опережает Хорватию на два очка. Для выхода на ЧМ достаточно ничьей, но аккаунты сборной сейчас публикуют привычные новости о травмах. Против Хорватии не сыграет Сергей Терехов.
Терехов – один из важных крайних защитников для Карпина в октябре-ноябре. Он вызывался еще на первый сбор, но тогда не приехал из-за травмы. Потом Терехов сыграл в основе против Словакии (1:0). Теперь отбегал 90 минут с Кипром (6:0). Если в октябре Терехов играл во многом из-за безысходности, то с Кипром посадил на скамейку Караваева (мог выйти на его месте).
Перед матчем России и Словакии мы рассказывали о постоянной смене крайних защитников в сборной России. Тема стала глобальнее. За шесть матчей при Карпине было только одно повторение пары игроков на этой позиции. И оно слетело перед матчем России и Хорватии. Из крайних защитников их сентябрьской игры (0:0) сейчас может сыграть только Караваев.
Отслеживаем:
✔️ Хорватия: Караваев – Фернандес
✔️ Кипр: Самошников – Караваев
✔️ Мальта: Караваев – Кузяев
✔️ Словакия: Терехов – Сутормин
✔️ Словения: Кудряшов – Сутормин
✔️ Кипр: Терехов – Сутормин
На замену Терехову теперь есть два главных кандидата – Караваев и Кудряшов. Основным вариантом для Карпина просматривается именно Караваев. Это универсальный защитник, который способен сыграть на любом фланге обороны. В сборной он дважды выходил именно на левом фланге, хотя начинал карьеру правым. Потом переучивался.
Караваев на этой позиции регулярно ошибается даже в «Зените» (подробно – тут). Сам он рассказывал, что именно через сборную привык к этой позиции лучше всего. Но Караваев выходил в сборной Карпина только в первых трех играх. Дальше он пропустил сбор из-за травмы, а в игре с Кипром просидел на скамейке 90 минут. Хотя формально был доступен.
По Федору Кудряшову все еще сложнее. В октябре Кудряшов выходил на десять минут против Словакии, потом – на 90 минут со Словенией. В других играх при Карпине его вообще не было на поле, хотя при Черчесове Кудряшов всегда оставался основным. С октябрьского сбора у него наладилось игровое время в клубе: теперь Кудряшов играет в Турции каждый матч.
Теоретически на позиции левого защитника может сыграть и Даниил Круговой. Он впервые попал в сборную России именно на ноябрьские матчи. Круговой еще никогда не играл за взрослую сборную, его не было в заявке на игру с Кипром (как и Кудряшова). Круговой не всегда играет даже в «Зените». Он выходил в старте только в двух играх из последних пяти.
Остальные варианты на позицию крайнего защитника для Карпина сейчас недоступны:
✖️ Марио Фернандес. Завершил карьеру в сборной. Играл бы именно справа.
✖️ Далер Кузяев. Травмирован, хотя Карпин готов к его приезду.
✖️ Илья Самошников. Пропускает сбор по медицинским причинам.
Алексей Сутормин остается безальтернативным кандидатом для Карпина на место правого защитника. Он может стать первым защитником при Карпине, сыгравшим в четырех играх подряд. В этом сезоне Сутормин часто выходил в основе и в «Зените», но этому помогали травмы других игроков (Караваев, Дуглас Сантос). Сутормин заиграл на этой позиции из-за универсализма.
Карпин еще в сентябре рассказывал о дефиците крайних защитников в сборной России. В октябре он сам выделял крайних защитников через рассказ о проблемной позиции в составе. После игры России и Кипра (6:0) Карпин отдельно подчеркивал, что не планировал менять Терехова (поэтому не заявил Кругового и Кудряшова). В матче с Хорватией – новые эксперименты.
Где смотреть матч Хорватия – Россия