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Квалификация ЧМ-2022: прогноз на матч Хорватия – Россия, 14 ноября 2021 года
12 ноября, 00:27
Хорватия и Россия сыграют в отборе на ЧМ-2022. Для обеих команд это будет решающий матч за попадание на ЧМ-2022. Игра пройдет в Сплите 14 ноября. Время начала – в 17:00 по Москве.
Котировки букмекеров:
- Победа Хорватии – 1,63
- Ничья – 4,20
- Победа России – 5,40
Сборная России лидирует в отборочной группе. Хорватия отстает на два очка. Только одна команда напрямую попадает на ЧМ-2022, поэтому Хорватии нужна победа, а Россию устроит и ничья.
В сентябре Россия и Хорватия сыграли со счетом 0:0. За все время сборные провели между собой пять матчей. В одном победила Хорватия, четыре завершились ничьей.
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