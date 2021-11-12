Квалификация ЧМ-2022: прогноз на матч Хорватия – Россия, 14 ноября 2021 года

Хорватия и Россия сыграют в отборе на ЧМ-2022. Для обеих команд это будет решающий матч за попадание на ЧМ-2022. Игра пройдет в Сплите 14 ноября. Время начала – в 17:00 по Москве.

Котировки букмекеров:

Победа Хорватии – 1,63

Ничья – 4,20

Победа России – 5,40

Сборная России лидирует в отборочной группе. Хорватия отстает на два очка. Только одна команда напрямую попадает на ЧМ-2022, поэтому Хорватии нужна победа, а Россию устроит и ничья.

В сентябре Россия и Хорватия сыграли со счетом 0:0. За все время сборные провели между собой пять матчей. В одном победила Хорватия, четыре завершились ничьей.