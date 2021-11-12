ЧМ-2022
Россия
Хорватия
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#ЧМ-2022 #Россия #Хорватия

Квалификация ЧМ-2022: прогноз на матч Хорватия – Россия, 14 ноября 2021 года

12 ноября, 00:27

Хорватия и Россия сыграют в отборе на ЧМ-2022. Для обеих команд это будет решающий матч за попадание на ЧМ-2022. Игра пройдет в Сплите 14 ноября. Время начала – в 17:00 по Москве.

Котировки букмекеров:

  • Победа Хорватии – 1,63
  • Ничья – 4,20
  • Победа России – 5,40

Сборная России лидирует в отборочной группе. Хорватия отстает на два очка. Только одна команда напрямую попадает на ЧМ-2022, поэтому Хорватии нужна победа, а Россию устроит и ничья.

В сентябре Россия и Хорватия сыграли со счетом 0:0. За все время сборные провели между собой пять матчей. В одном победила Хорватия, четыре завершились ничьей.

Матч завершен
Хорватия
Кудряшов 81
1:0
Матч завершен
Россия
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Источник:
Гол.ру
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