Смолов – суперассистент в сборной: у него уже четыре голевых паса осенью. Столько же за клуб он сделал за два года
Сборная России забила Кипру в предпоследнем отборочном матче к ЧМ-2022 уже на четвертой минуте. Отличился Александр Ерохин с паса Федора Смолова.
Вот как это было. Смолов здорово сориентировался и отдал пас на пустые ворота. Не стал рисковать, а сыграл разумно – ему и благодарность за гол:
Это уже четвертый голевой пас Смолова за пять матчей, которые он провел при Валерии Карпине.
🎯 Все началось с ассиста Ерохину на шестой минуте гостевого матча с Кипром.
🎯 Второй ассист – в той же игре Жемалетдинову во втором тайме.
🎯 Третий – на Джикию в матче против Словении.
🎯 А четвертый почти повторил первый – с тем же соперником (Кипру), тоже рано (четвертая минута), тому же игроку (Ерохину).
Какими были предыдущие три:
Хороший пас на ход Ерохину – точный и своевременный:
Жемалетдинову – красота. Тонко и безупречно.
Ну а чудеса с пасом пяткой против Словении вы и так помните:
Мало того, что Смолов превратился при Карпине в классного ассистента в сборной, он еще и исполняет эти пасы очень красиво, как второй и третий, очень своевременно, как первый, и очень разумно, как четвертый. Плюс к этому у Смолова есть еще и победный гол Мальте.
Что еще интересно:
🔘 У Смолова нет в этом сезоне ни одного голевого паса за «Локомотив».
🔘 В прошлом сезоне их было три в РПЛ. А до этого – ни одного во всем 2020 году.
🔘 Если считать, за какое время Смолов отдал свои последние четыре передачи за клуб (учитывая, что у него за эту осень четыре в сборной), получится более двух лет. Трижды в 2021-м, а до этого – 6 октября 2019-го в РПЛ.
🔘 Лучший клубный сезон по ассистам у Смолова был чуть больше пяти лет назад. В сезоне-2015/16 он отдал за «Краснодар» восемь голевых передач в РПЛ и еще одну в Лиге Европы.
🔘 В сборной такой успех с ассистами вообще впервые. Никогда до этой осени Смолов не выделялся голевыми пасами.