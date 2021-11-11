Смолов – суперассистент в сборной: у него уже четыре голевых паса осенью. Столько же за клуб он сделал за два года

Мало того, что Смолов превратился при Карпине в классного ассистента в сборной, он еще и исполняет эти пасы очень красиво, как второй и третий, очень своевременно, как первый, и очень разумно, как четвертый. Плюс к этому у Смолова есть еще и победный гол Мальте.

Что еще интересно:

🔘 У Смолова нет в этом сезоне ни одного голевого паса за «Локомотив».

🔘 В прошлом сезоне их было три в РПЛ. А до этого – ни одного во всем 2020 году.

🔘 Если считать, за какое время Смолов отдал свои последние четыре передачи за клуб (учитывая, что у него за эту осень четыре в сборной), получится более двух лет. Трижды в 2021-м, а до этого – 6 октября 2019-го в РПЛ.

🔘 Лучший клубный сезон по ассистам у Смолова был чуть больше пяти лет назад. В сезоне-2015/16 он отдал за «Краснодар» восемь голевых передач в РПЛ и еще одну в Лиге Европы.

🔘 В сборной такой успех с ассистами вообще впервые. Никогда до этой осени Смолов не выделялся голевыми пасами.