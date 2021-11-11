Федор Смолов
ЧМ-2022
Россия
10AGE
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#Федор Смолов #ЧМ-2022 #Россия #10AGE

Смолов – суперассистент в сборной: у него уже четыре голевых паса осенью. Столько же за клуб он сделал за два года

11 ноября, 20:59

Сборная России забила Кипру в предпоследнем отборочном матче к ЧМ-2022 уже на четвертой минуте. Отличился Александр Ерохин с паса Федора Смолова.

Вот как это было. Смолов здорово сориентировался и отдал пас на пустые ворота. Не стал рисковать, а сыграл разумно – ему и благодарность за гол:

Это уже четвертый голевой пас Смолова за пять матчей, которые он провел при Валерии Карпине.

🎯 Все началось с ассиста Ерохину на шестой минуте гостевого матча с Кипром.

🎯 Второй ассист – в той же игре Жемалетдинову во втором тайме.

🎯 Третий – на Джикию в матче против Словении.

🎯 А четвертый почти повторил первый – с тем же соперником (Кипру), тоже рано (четвертая минута), тому же игроку (Ерохину).

Какими были предыдущие три:

Хороший пас на ход Ерохину – точный и своевременный:

Жемалетдинову – красота. Тонко и безупречно.

Ну а чудеса с пасом пяткой против Словении вы и так помните:

Мало того, что Смолов превратился при Карпине в классного ассистента в сборной, он еще и исполняет эти пасы очень красиво, как второй и третий, очень своевременно, как первый, и очень разумно, как четвертый. Плюс к этому у Смолова есть еще и победный гол Мальте.

Что еще интересно:

🔘 У Смолова нет в этом сезоне ни одного голевого паса за «Локомотив».

🔘 В прошлом сезоне их было три в РПЛ. А до этого – ни одного во всем 2020 году.

🔘 Если считать, за какое время Смолов отдал свои последние четыре передачи за клуб (учитывая, что у него за эту осень четыре в сборной), получится более двух лет. Трижды в 2021-м, а до этого – 6 октября 2019-го в РПЛ.

🔘 Лучший клубный сезон по ассистам у Смолова был чуть больше пяти лет назад. В сезоне-2015/16 он отдал за «Краснодар» восемь голевых передач в РПЛ и еще одну в Лиге Европы.

🔘 В сборной такой успех с ассистами вообще впервые. Никогда до этой осени Смолов не выделялся голевыми пасами.

Все фото: Телеграм-канал сборной России
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