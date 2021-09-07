Россия
ЧМ-2022
Валерий Карпин
Роман Зобнин
Федор Смолов
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#Россия #Валерий Карпин #Федор Смолов #ЧМ-2022 #Роман Зобнин

Россия при Карпине: всегда разные сочетания, постоянно новый правый защитник, сразу четыре дебютанта, Смолов участвовал во всех голах с игры

07 сентября, 23:41

Валерий Карпин возглавил сборную России перед сентябрьскими матчами квалификации к ЧМ-2022. Каким было качество игры – вопрос дискуссионный, а результаты вполне достойные:

🟡 0:0 с Хорватией (дома).

🟢 2:0 с Кипром (в гостях).

🟢 2:0 с Мальтой (дома).

Что мы увидели за эти три матча по составу и в целом по задумкам Карпина:

*⃣ Гильерме – основной голкипер. Миксовать, экспериментировать Карпин с ними не стал. Видимо, Виталий Кафанов посчитал, что это ни к чему – именно он отвечает в сборной за вратарей.

Как в воротах, так и в других линиях есть основные: Караваев – слева в обороне, Дивеев – в центре, Баринов – в полузащите, Миранчук – на разных позициях. Все они выходили в стартовом составе. Был бы и Головин, но он не сыграл в третьем матче (травма).

*⃣ Трижды – новый правый защитник. Против хорватов вышел Фернандес, против Кипра начинал Самошников, против Мальты – вообще Кузяев. У Фернандеса травма колена.

*⃣ Минимум четыре изменения в составе по сравнению с предыдущей игрой. Половина из них – всегда в атаке. Вообще, в схеме 4-3-3 во всех матчах у Карпина были новые сочетания. Ни одно из них не повторилось.

*⃣ Замены всегда разные, но только Бакаев – единственный, кто выходил на замену трижды. В первых двух матчах провел чуть менее получаса, в третьем – целый тайм. И забил пенальти Мальте.

*⃣ В трех матчах – три капитана. Тот факт, что они будут разными, был известен еще перед игрой с Хорватией. Сборную России на матчи выводили Джикия, Смолов и Баринов. После замены Смолова в игре с Мальтой капитанская повязка вернулась к Баринову.

*⃣ Зобнин сыграл один тайм из шести, хотя раньше почти не пропускал матчи сборной. У него сейчас не самый лучший сезон, а летом был неудачный Евро. «У меня уже есть достаточный опыт переключения со сборной на клуб или, наоборот, с клуба на сборную», – говорил он перед матчами. А в итоге трижды начинал на скамейке и только на игру с аутсайдером Мальтой вышел на замену.

*⃣ Во всех мячах с игры поучаствовал Смолов. Забил Ерохин с паса Смолова, забил Жемалетдинов с паса Смолова, забил сам Смолов после ошибки соперника (а гол с пенальти Мальте состоялся уже после замены). Единственный матч, где он не отметился ничем результативным, был против Хорватии, где Смолов не сыграл ни минуты.

*⃣ При Карпине за сборную дебютировали четыре игрока. При разных обстоятельствах.

  • Захарян – вышел в основе против Хорватии.
  • Самошников – вышел на замену против Хорватии.
  • Тюкавин – вышел на замену против Кипра.
  • Осипенко – вышел в основе против Мальты.

Всем им вспоминать эти матчи будет приятно, но защитникам – особо, так как сборная России не пропустила ни одного гола в этих матчах.

После шести туров в таблице ожидаемый расклад. Россия и Хорватия лидируют, на четыре очка отстают словаки. Расклад пока получше для хорватов: мы больше не будем играть с Мальтой, а они – со Словенией, да еще и примут российскую команду у себя дома.

Оставшиеся матчи сборной России:

🇸🇰 8 октября – дома против Словакии.

🇸🇮 11 октября – в гостях против Словении.

🇨🇾 11 ноября – дома против Кипра.

🇭🇷 14 ноября – в гостях против Хорватии.   

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Все фото: РФС
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