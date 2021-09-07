Россия при Карпине: всегда разные сочетания, постоянно новый правый защитник, сразу четыре дебютанта, Смолов участвовал во всех голах с игры
Валерий Карпин возглавил сборную России перед сентябрьскими матчами квалификации к ЧМ-2022. Каким было качество игры – вопрос дискуссионный, а результаты вполне достойные:
🟡 0:0 с Хорватией (дома).
🟢 2:0 с Кипром (в гостях).
🟢 2:0 с Мальтой (дома).
Что мы увидели за эти три матча по составу и в целом по задумкам Карпина:
*⃣ Гильерме – основной голкипер. Миксовать, экспериментировать Карпин с ними не стал. Видимо, Виталий Кафанов посчитал, что это ни к чему – именно он отвечает в сборной за вратарей.
Как в воротах, так и в других линиях есть основные: Караваев – слева в обороне, Дивеев – в центре, Баринов – в полузащите, Миранчук – на разных позициях. Все они выходили в стартовом составе. Был бы и Головин, но он не сыграл в третьем матче (травма).
*⃣ Трижды – новый правый защитник. Против хорватов вышел Фернандес, против Кипра начинал Самошников, против Мальты – вообще Кузяев. У Фернандеса травма колена.
*⃣ Минимум четыре изменения в составе по сравнению с предыдущей игрой. Половина из них – всегда в атаке. Вообще, в схеме 4-3-3 во всех матчах у Карпина были новые сочетания. Ни одно из них не повторилось.
*⃣ Замены всегда разные, но только Бакаев – единственный, кто выходил на замену трижды. В первых двух матчах провел чуть менее получаса, в третьем – целый тайм. И забил пенальти Мальте.
*⃣ В трех матчах – три капитана. Тот факт, что они будут разными, был известен еще перед игрой с Хорватией. Сборную России на матчи выводили Джикия, Смолов и Баринов. После замены Смолова в игре с Мальтой капитанская повязка вернулась к Баринову.
*⃣ Зобнин сыграл один тайм из шести, хотя раньше почти не пропускал матчи сборной. У него сейчас не самый лучший сезон, а летом был неудачный Евро. «У меня уже есть достаточный опыт переключения со сборной на клуб или, наоборот, с клуба на сборную», – говорил он перед матчами. А в итоге трижды начинал на скамейке и только на игру с аутсайдером Мальтой вышел на замену.
*⃣ Во всех мячах с игры поучаствовал Смолов. Забил Ерохин с паса Смолова, забил Жемалетдинов с паса Смолова, забил сам Смолов после ошибки соперника (а гол с пенальти Мальте состоялся уже после замены). Единственный матч, где он не отметился ничем результативным, был против Хорватии, где Смолов не сыграл ни минуты.
*⃣ При Карпине за сборную дебютировали четыре игрока. При разных обстоятельствах.
- Захарян – вышел в основе против Хорватии.
- Самошников – вышел на замену против Хорватии.
- Тюкавин – вышел на замену против Кипра.
- Осипенко – вышел в основе против Мальты.
Всем им вспоминать эти матчи будет приятно, но защитникам – особо, так как сборная России не пропустила ни одного гола в этих матчах.
После шести туров в таблице ожидаемый расклад. Россия и Хорватия лидируют, на четыре очка отстают словаки. Расклад пока получше для хорватов: мы больше не будем играть с Мальтой, а они – со Словенией, да еще и примут российскую команду у себя дома.