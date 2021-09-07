Россия при Карпине: всегда разные сочетания, постоянно новый правый защитник, сразу четыре дебютанта, Смолов участвовал во всех голах с игры

Валерий Карпин возглавил сборную России перед сентябрьскими матчами квалификации к ЧМ-2022. Каким было качество игры – вопрос дискуссионный, а результаты вполне достойные:

🟡 0:0 с Хорватией (дома).

🟢 2:0 с Кипром (в гостях).

🟢 2:0 с Мальтой (дома).

Что мы увидели за эти три матча по составу и в целом по задумкам Карпина:

*⃣ Гильерме – основной голкипер. Миксовать, экспериментировать Карпин с ними не стал. Видимо, Виталий Кафанов посчитал, что это ни к чему – именно он отвечает в сборной за вратарей.

Как в воротах, так и в других линиях есть основные: Караваев – слева в обороне, Дивеев – в центре, Баринов – в полузащите, Миранчук – на разных позициях. Все они выходили в стартовом составе. Был бы и Головин, но он не сыграл в третьем матче (травма).

*⃣ Трижды – новый правый защитник. Против хорватов вышел Фернандес, против Кипра начинал Самошников, против Мальты – вообще Кузяев. У Фернандеса травма колена.

*⃣ Минимум четыре изменения в составе по сравнению с предыдущей игрой. Половина из них – всегда в атаке. Вообще, в схеме 4-3-3 во всех матчах у Карпина были новые сочетания. Ни одно из них не повторилось.