Россия давно не забивала таких голов: в подкате под вратаря. И сама чуть не пропустила почти такой же
Сборная России в последнем сентябрьском матче и шестом по счету в квалификации к ЧМ-2022 принимала Мальту.
Робкому началу России помог сопернику – уже на десятой минуте Смолов открыл счет через ошибку защитника.
Он ошибся в передаче вратарю. Отдавать ему в такой ситуации – странное решение.
При такой ошибке форварду обычно проще забить – остаются или пустые ворота или очень близкое расстояние до цели. Но Смолову пришлось побороться и забить вообще в падении.
1:0 в начале игры против не очень мощного, но упертого соперника, которого нужно побеждать – отличный вариант. Хоть и забивать пришлось вот в таком положении:
Вот такой гол:
Смолов перед игрой обменялся шутками с Карпиным. «Слежу за собой, пускай ребята сами там разбираются», – ответил он на вопрос о лучших бомбардирах сборной Дзюбе и Кержакове. «Меня сначала обойди», – отреагировал Карпин, у которого 17 мячей за сборную.
Смолов вышел на поле с капитанской повязкой и забил 15-й гол за Россию. Последний раз он забивал больше двух лет назад, сделав дубль в ворота Сан-Марино летом 2019-го. Но в прошлой игре против Кипра отметился двумя результативными пасами.
А мальтийцы минут через 20 устроили еще один момент у своих ворот – отправили мяч вратарю, и тот еле успел его догнать около линии ворот.
Наши перехватили мяч в том моменте, но удвоить счет не смогли.
Зато в конце первого тайма устроили такой же момент у своих ворот.
Игрок сборной Мальты прямо из этой позиции и промахнулся всего на несколько сантиметров.
Вот как это смотрелось:
Так наши выиграли первый тайм. С трудом.