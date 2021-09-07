Россия давно не забивала таких голов: в подкате под вратаря. И сама чуть не пропустила почти такой же

Смолов перед игрой обменялся шутками с Карпиным. «Слежу за собой, пускай ребята сами там разбираются», – ответил он на вопрос о лучших бомбардирах сборной Дзюбе и Кержакове. «Меня сначала обойди», – отреагировал Карпин, у которого 17 мячей за сборную.

Смолов вышел на поле с капитанской повязкой и забил 15-й гол за Россию. Последний раз он забивал больше двух лет назад, сделав дубль в ворота Сан-Марино летом 2019-го. Но в прошлой игре против Кипра отметился двумя результативными пасами.

А мальтийцы минут через 20 устроили еще один момент у своих ворот – отправили мяч вратарю, и тот еле успел его догнать около линии ворот.