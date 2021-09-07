Россия
ЧМ-2022
Федор Смолов
Мальта
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#Россия #Федор Смолов #ЧМ-2022 #Мальта

Россия давно не забивала таких голов: в подкате под вратаря. И сама чуть не пропустила почти такой же

07 сентября, 22:21

Твиттер сборной России

Сборная России в последнем сентябрьском матче и шестом по счету в квалификации к ЧМ-2022 принимала Мальту.

Робкому началу России помог сопернику – уже на десятой минуте Смолов открыл счет через ошибку защитника.

Он ошибся в передаче вратарю. Отдавать ему в такой ситуации – странное решение.

При такой ошибке форварду обычно проще забить – остаются или пустые ворота или очень близкое расстояние до цели. Но Смолову пришлось побороться и забить вообще в падении.

1:0 в начале игры против не очень мощного, но упертого соперника, которого нужно побеждать – отличный вариант. Хоть и забивать пришлось вот в таком положении:

Вот такой гол:

Смолов перед игрой обменялся шутками с Карпиным. «Слежу за собой, пускай ребята сами там разбираются», – ответил он на вопрос о лучших бомбардирах сборной Дзюбе и Кержакове. «Меня сначала обойди», – отреагировал Карпин, у которого 17 мячей за сборную.

Смолов вышел на поле с капитанской повязкой и забил 15-й гол за Россию. Последний раз он забивал больше двух лет назад, сделав дубль в ворота Сан-Марино летом 2019-го. Но в прошлой игре против Кипра отметился двумя результативными пасами.

А мальтийцы минут через 20 устроили еще один момент у своих ворот – отправили мяч вратарю, и тот еле успел его догнать около линии ворот.

Наши перехватили мяч в том моменте, но удвоить счет не смогли. 

Зато в конце первого тайма устроили такой же момент у своих ворот.

Игрок сборной Мальты прямо из этой позиции и промахнулся всего на несколько сантиметров.

Вот как это смотрелось:

Так наши выиграли первый тайм. С трудом.

Матч завершен
Россия
Смолов 10
Бакаев 84
2:0
Матч завершен
Мальта

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НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Скриншоты с трансляции «РЕН ТВ»
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