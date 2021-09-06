«Спасибо Георгиевичу, разбирается». Смолов возвращает форму спустя три года – и делает отсылки на Черчесова

Смолов результативно начал сезон. И теперь может стать капитаном сборной

Сборная России сыграет с Мальтой в квалификации ЧМ-2022. Это третий матч в сентябрьском цикле. В одном из них вышел Федор Смолов. Против Кипра Смолов сыграл за Россию впервые с лета 2019 года. Он не ездил на Евро, пропустил кучу матчей отбора, но теперь полноценно вернулся. В матче с Кипром (2:0) Смолов отдал два голевых паса.

Что надо знать о раскладах в карьере Федора Смолова прямо сейчас:

🇷🇺 На старте сезона РПЛ Федор Смолов забил шесть голов в шести матчах. Это лучший текущий показатель во всей Премьер-лиге. Из всех игр сезона-2021/22 Смолов не делал результативных действий только в матче против «Уфы» (1:1). За прошлый сезон у Смолова в «Локомотиве» было семь голов за 21 матч. Почти догнал самого себя.

🇷🇺 Смолов-ассистент – это новое событие для всего русского футбола. Последний раз он делал два ассиста за одну игру в 2016 году. Тогда Смолов играл за «Краснодар». В том же «Краснодаре» был и лучший показатель за карьеру по ассистам – восемь за сезон-2015/16. Теперь важное: впервые за карьеру Смолов сделал голевой пас в составе России.

🇷🇺 Перед матчем России и Мальты Смолов пришел на пресс-конференцию вместе с тренером Карпиным. В новой сборной это почти гарантирует роль капитана в следующем матче. Так было с Джикией (матч с Хорватией) и Бариновым (матч с Кипром). Капитаны в России теперь меняются – это общее решение всех игроков сборной.