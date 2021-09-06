«Спасибо Георгиевичу, разбирается». Смолов возвращает форму спустя три года – и делает отсылки на Черчесова
Смолов результативно начал сезон. И теперь может стать капитаном сборной
Сборная России сыграет с Мальтой в квалификации ЧМ-2022. Это третий матч в сентябрьском цикле. В одном из них вышел Федор Смолов. Против Кипра Смолов сыграл за Россию впервые с лета 2019 года. Он не ездил на Евро, пропустил кучу матчей отбора, но теперь полноценно вернулся. В матче с Кипром (2:0) Смолов отдал два голевых паса.
Что надо знать о раскладах в карьере Федора Смолова прямо сейчас:
🇷🇺 На старте сезона РПЛ Федор Смолов забил шесть голов в шести матчах. Это лучший текущий показатель во всей Премьер-лиге. Из всех игр сезона-2021/22 Смолов не делал результативных действий только в матче против «Уфы» (1:1). За прошлый сезон у Смолова в «Локомотиве» было семь голов за 21 матч. Почти догнал самого себя.
🇷🇺 Смолов-ассистент – это новое событие для всего русского футбола. Последний раз он делал два ассиста за одну игру в 2016 году. Тогда Смолов играл за «Краснодар». В том же «Краснодаре» был и лучший показатель за карьеру по ассистам – восемь за сезон-2015/16. Теперь важное: впервые за карьеру Смолов сделал голевой пас в составе России.
🇷🇺 Перед матчем России и Мальты Смолов пришел на пресс-конференцию вместе с тренером Карпиным. В новой сборной это почти гарантирует роль капитана в следующем матче. Так было с Джикией (матч с Хорватией) и Бариновым (матч с Кипром). Капитаны в России теперь меняются – это общее решение всех игроков сборной.
🇷🇺 Основным форвардом и капитаном России долго был Артем Дзюба. Ему остается один мяч до единоличного рекорда по количеству голов в сборной. Символично, что Дзюба не вызван на этот сбор России. Именно он затмил Смолова на ЧМ-2018. Тогда Смолов потерял место в старте, а потом еще и смазал легендарный пенальти.
🇷🇺 Перед ЧМ-2018 Смолов считался главным форвардом России. Тогда он забил 14 голов в 22 матчах РПЛ за «Краснодар». К ЧМ Смолов подходил главным форвардом России, а потом со скамейки вышел Дзюба. Стал забивать – так и оказался первым выбором Черчесова. Смолов сник и докатился до вылета из сборной России. Сейчас он наконец-то возвращает ту форму.
🇷🇺 В сборной происходит обратная ситуация. Уже Артем Дзюба пролетает мимо сборной и выглядит поникшим на старте сезона. За шесть матчей в «Зените» Дзюба сделал только одну результативную передачу. Такая статистика меркнет на фоне показателей Федора Смолова. Зато из «Зенита» в сборную теперь вызывается Ерохин.
🇷🇺 Главная цитата Смолова с этой пресс-конференции: «Как пережил, что не попал на чемпионат Европы? Не вижу смысла возвращаться в прошлое. Тем более не все от меня зависело. Рад вернуться в сборную. Спасибо Георгиевичу, разбирается». Это отсылка к решению Станислава Черчесова, который почти не вызывал Смолова после ЧМ-2018. И не взял его на Евро.
Черчесов обиделся на Смолова из-за поста в инстаграме. Смолов объясняет: это просто цитата из песни
С момента последнего вызова в сборную России у Смолова были проблемы на клубном уровне. На него влияла неудачная серия в «Локомотиве», позже Смолов уезжал в аренду в «Сельту». Там забил «Реалу» и «Барселоне», но в остальных матчах себя вообще не проявил. Зато перед Евро взбодрился – и выдал хорошую весну в «Локомотиве». Но Черчесову не хватило.
Смолов не зря говорит о возвращении в сборную с отсылкой к бывшему главному тренеру сборной России. Тот сначала включил его в резервный список на Евро-2020, а потом объяснил непопадание в итоговый через пост Смолова в инстаграме. Рассказал: «Если человек в запасе выложил такой пост. Федя Смолов ответил на вопрос, который нас мучил. Федя, спасибо».
Смолов написал: «Они не ставят на меня, но я *** их». Это строчка из песни Poslevkusie рэпера Obladaet. Такой пост Смолов выложил после финала Кубка России – он до сих пор сохранен в его инстаграме. Сам Obladaet и Смолов реагировали на слова Черчесова через эмодзи в инстаграме «СЭ». Теперь же Смолов еще раз подтвердил – это просто строчка из песни.
Зато его новая цитата – хит:
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Важное по матчу России и Мальты:
Где смотреть матч Россия – Мальта