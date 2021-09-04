Ерохин – талисман. Почти за шесть лет клубы и сборная проиграли только два матча с его голами

Статистика по результатам всех команд Ерохина за это время: 28 побед, 3 ничьи, 2 поражения. Всего он забил 39 голов почти за шесть лет с момента перехода в «Ростов». Еще на таком же отрезке у него есть 15 ассистов, но там поражения уже были. Например, Ерохин ассистировал Самедову в матче России и Мексики (1:2) на Кубке конфедераций.

На старте сезона-2021/22 Ерохин даже временно вытеснил Дзюбу из основы «Зенита». Сергей Семак рассказывал о его хорошей форме – и на примере Ерохина призывал Дзюбу ее набирать. Ерохин начал сезон с трех матчей подряд с голами, но потом сбавил. Это совпало сразу с двумя потерями очков «Зенитом» в играх с «Локомотивом» и «Уфой» (оба – 1:1).

Мы несколько раз отдельно выделяли Ерохина и его важную роль в «Зените». По манере игры он похож на Томаса Мюллера (подробно – тут). Они оба играют полезно за счет выбора позиции и видения поля. Есть у Ерохина и еще одно важное качество: большинство своих голов он забивает ударами в касание (об этом – здесь).

Россия обыграла Кипр в отборе на ЧМ-2022. Это первая победа при Карпине

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Таким был матч России и Кипра в отборочном турнире к ЧМ-2022: