Ерохин – талисман. Почти за шесть лет клубы и сборная проиграли только два матча с его голами
Александр Ерохин – автор победного гола в матче России и Кипра. Это игра отборочного турнира ЧМ-2022. Для Ерохина этот мяч стал всего вторым за сборную России. Первый был в товарищеском матче с Чехией в 2018 году, сейчас – в официальной игре. Гол Ерохина чаще всего гарантирует победу или ничью для его команды. Это работает во всех турнирах и со всеми соперниками.
В феврале 2016 года Ерохин перешел из «Урала» в «Ростов». Мы посчитали все его голы с того момента. «Урал» не учитывали, потому что из-за уровня команды сила Ерохина там полностью не проявлялась. Зато уже с «Ростова» Ерохин начал постоянно забивать и приносить результат. Даже в еврокубковых матчах с топ-командами из Европы. А теперь и в сборной России:
Вот все голы Ерохина и число матчей, в которых он забивал:
- 2016 год. 6 голов, 5 матчей. «Ростов» выиграл их с общим счетом 16:2. В России обыгран «Зенит», в Лиге чемпионов – «Аякс». Против «Аякса» у Ерохина было и два ассиста.
- 2017 год. 4 гола, 4 матча. Одна победа «Ростова» (6:0) и три победы «Зенита». В Лиге Европы Ерохин забил «Сосьедаду», в России – «Спартаку» и «Краснодару».
- 2018 год. 11 голов, 7 матчей. Покер в ворота «СКА-Хабаровска». Тот самый гол Чехии. Но «Зенит» проиграл «Краснодару» со счетом 1:2.
- 2019 год. 4 гола, 4 матча. Главный гол был в матче с ЦСКА. Там Ерохин вышел на замену и принес «Зениту» ничью.
- 2020 год. 7 голов, 7 матчей. «Зенит» проиграл «Рубину» (1:2). Зато голы Ерохина позволили взять ничьи со «Спартаком» (РПЛ) и «Лацио» (ЛЧ).
- 2021 год. 7 голов, 6 матчей. Ерохин забивает со старта сезона – уже четыре гола в РПЛ. Теперь есть мяч и за сборную в отборе к ЧМ-2022.
Статистика по результатам всех команд Ерохина за это время: 28 побед, 3 ничьи, 2 поражения. Всего он забил 39 голов почти за шесть лет с момента перехода в «Ростов». Еще на таком же отрезке у него есть 15 ассистов, но там поражения уже были. Например, Ерохин ассистировал Самедову в матче России и Мексики (1:2) на Кубке конфедераций.
На старте сезона-2021/22 Ерохин даже временно вытеснил Дзюбу из основы «Зенита». Сергей Семак рассказывал о его хорошей форме – и на примере Ерохина призывал Дзюбу ее набирать. Ерохин начал сезон с трех матчей подряд с голами, но потом сбавил. Это совпало сразу с двумя потерями очков «Зенитом» в играх с «Локомотивом» и «Уфой» (оба – 1:1).
Мы несколько раз отдельно выделяли Ерохина и его важную роль в «Зените». По манере игры он похож на Томаса Мюллера (подробно – тут). Они оба играют полезно за счет выбора позиции и видения поля. Есть у Ерохина и еще одно важное качество: большинство своих голов он забивает ударами в касание (об этом – здесь).
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Таким был матч России и Кипра в отборочном турнире к ЧМ-2022: