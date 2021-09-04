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#Россия #ЧМ-2022 #Кипр

🇨🇾🇷🇺 Россия обыграла Кипр в отборе на ЧМ-2022. Это первая победа при Карпине

04 сентября, 20:54

Сборная 🇷🇺 России в Никосии провела отборочный матч к ЧМ-2022 против 🇨🇾 Кипра. Итог – победа со счетом 2:0.

  • Первый гол России под руководством Валерия Карпина забил Александр Ерохин. Это его первый мяч за сборную в официальных матчах.
  • Две голевые передачи отдал Федор Смолов, который не сыграл в матче с Хорватией: сначала ассистировал Ерохину, потом – Рифату Жемалетдинову, который забил через 10 минут после выхода на замену. Это его первые ассисты за сборную.
  • Нападающий Константин Тюкавин вышел на замену во втором тайме. Он стал третьим дебютантом сборной при Карпине.
  • Россия ни разу не проигрывала Кипру. За шесть матчей у нее пять побед и одна ничья. 11 ноября команды проведут ответную игру.

7 сентября Россия дома встретится с Мальтой. После пяти туров она набрала 10 очков и вышла на первое место группе.

Матч завершен
Кипр
0:2
Матч завершен
Россия
Ерохин 6
Жемалетдинов 55
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
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