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Кипр
🇨🇾🇷🇺 Россия обыграла Кипр в отборе на ЧМ-2022. Это первая победа при Карпине
04 сентября, 20:54
Сборная 🇷🇺 России в Никосии провела отборочный матч к ЧМ-2022 против 🇨🇾 Кипра. Итог – победа со счетом 2:0.
- Первый гол России под руководством Валерия Карпина забил Александр Ерохин. Это его первый мяч за сборную в официальных матчах.
- Две голевые передачи отдал Федор Смолов, который не сыграл в матче с Хорватией: сначала ассистировал Ерохину, потом – Рифату Жемалетдинову, который забил через 10 минут после выхода на замену. Это его первые ассисты за сборную.
- Нападающий Константин Тюкавин вышел на замену во втором тайме. Он стал третьим дебютантом сборной при Карпине.
- Россия ни разу не проигрывала Кипру. За шесть матчей у нее пять побед и одна ничья. 11 ноября команды проведут ответную игру.
7 сентября Россия дома встретится с Мальтой. После пяти туров она набрала 10 очков и вышла на первое место группе.
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