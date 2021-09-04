🇨🇾🇷🇺 Россия обыграла Кипр в отборе на ЧМ-2022. Это первая победа при Карпине

Сборная 🇷🇺 России в Никосии провела отборочный матч к ЧМ-2022 против 🇨🇾 Кипра. Итог – победа со счетом 2:0.

Первый гол России под руководством Валерия Карпина забил Александр Ерохин. Это его первый мяч за сборную в официальных матчах.

Две голевые передачи отдал Федор Смолов, который не сыграл в матче с Хорватией: сначала ассистировал Ерохину, потом – Рифату Жемалетдинову, который забил через 10 минут после выхода на замену. Это его первые ассисты за сборную.

Нападающий Константин Тюкавин вышел на замену во втором тайме. Он стал третьим дебютантом сборной при Карпине.

Россия ни разу не проигрывала Кипру. За шесть матчей у нее пять побед и одна ничья. 11 ноября команды проведут ответную игру.

7 сентября Россия дома встретится с Мальтой. После пяти туров она набрала 10 очков и вышла на первое место группе.