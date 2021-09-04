Константин Тюкавин
ЧМ-2022
Россия
Кипр
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#Константин Тюкавин #Россия #ЧМ-2022 #Кипр

Тюкавин впервые сыграл за сборную России. Он третий дебютант при Карпине

04 сентября, 20:38

В отборочном матче к ЧМ-2022 между 🇷🇺 Россией и 🇨🇾 Кипром нападающий Константин Тюкавин заменил Федора Смолова. Это произошло на 75-й минуте.

Смолов отдал первые ассисты за сборную России, Тюкавин впервые вышел за взрослую команду.

Это второй матч России под руководством Валерия Карпина. При нем дебютировали три игрока:

  • Константин Тюкавин – 19 лет
  • Арсен Захарян – 18 лет (самый молодой полевой игрок, который сыграл за сборную России)
  • Илья Самошников – 23 года

В этом сезоне Тюкавин провел за «Динамо» в РПЛ шесть матчей и забил два гола.

Матч завершен
Кипр
0:2
Матч завершен
Россия
Ерохин 6
Жемалетдинов 55
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Источник:
Гол.ру
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