Федор Смолов
ЧМ-2022
Россия
Кипр
Смолов отдал две голевые передачи в матче с Кипром – первые ассисты за сборную России
04 сентября, 20:23
Сборная 🇷🇺 России в Никосии проводит отборочный матч к ЧМ-2022 против 🇨🇾 Кипра.
Нападающий Федор Смолов вышел в стартовом составе и отдал две голевые передачи:
- в первом тайме он ассистировал Александру Ерохину, который забил первый гол за сборную России в официальном матче;
- во втором – Рифату Жемалетдинову, который забил гол через 10 минут после выхода на замену.
Это первые ассисты Смолова за сборную России. Он не вышел на поле в матче против Хорватии (0:0), хотя был в запасе.
Смолов – лучший бомбардир РПЛ этого сезона. Он забил шесть голов за шесть матчей.
Смолов дебютировал за сборную России в 2012 году. Последний раз он сыграл за нее в 2019 году.
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