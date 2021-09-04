Федор Смолов
ЧМ-2022
Россия
Кипр
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#Федор Смолов #Россия #ЧМ-2022 #Кипр

Смолов отдал две голевые передачи в матче с Кипром – первые ассисты за сборную России

04 сентября, 20:23

Сборная 🇷🇺 России в Никосии проводит отборочный матч к ЧМ-2022 против 🇨🇾 Кипра.

Нападающий Федор Смолов вышел в стартовом составе и отдал две голевые передачи:

  • в первом тайме он ассистировал Александру Ерохину, который забил первый гол за сборную России в официальном матче;
  • во втором – Рифату Жемалетдинову, который забил гол через 10 минут после выхода на замену.

Это первые ассисты Смолова за сборную России. Он не вышел на поле в матче против Хорватии (0:0), хотя был в запасе.

Смолов – лучший бомбардир РПЛ этого сезона. Он забил шесть голов за шесть матчей.

Смолов дебютировал за сборную России в 2012 году. Последний раз он сыграл за нее в 2019 году.

Матч завершен
Кипр
0:2
Матч завершен
Россия
Ерохин 6
Жемалетдинов 55
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Opta
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