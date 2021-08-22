Смолов на старте сезона – 🌪: забил пять в пяти матчах РПЛ и вернулся в сборную
У Федора Смолова получилась ударная весенняя часть прошлого сезона РПЛ: 4 гола+3 ассиста в 9 матчах (только в пяти вышел в старте).
В этом сезоне Смолов выдал классный старт:
1-й тур, матч против «Арсенала» («Локомотив» победил 3:1) – у Смолова гол.
2-й тур, матч против ЦСКА («Локомотив» победил 2:1) – у Смолова гол.
В этом матче Смолов забил еще: пробил Михаила Кержакова с лицевой линии, но судья отменил гол из-за офсайда.
5-й тур, матч против «Краснодара» – у Смолова дубль.
Первый гол:
Второй гол:
Для него это первый дубль в РПЛ за три года. «Краснодару» Смолов в статусе игрока «Локомотива» забивает в Премьер-лиге впервые.
В середине августа Смолов благодаря своей форме получил вызов в сборную (весной выступал не хуже, но на Евро на поехал). Сам это событие не комментировал, но зато высказался Валерий Карпин:
💬 «В Испании Смолов лучше не стал. И хуже не стал. Просто иногда игрок в сезоне в лучшей форме, иногда – в худшей. На одинаково хорошем уровне выступать не может никто. Ни Месси, ни Роналду. Сейчас Федор выглядит неплохо. Как будет дальше, никто не знает».
💬 Карпина спросили, главный ли это форвард сборной сейчас. Он ответил: «Не говорил бы так однозначно. Тюкавин, Смолов и большой форвард: Заболотный, Дзюба, Комличенко. У всех игра строится на сильным качествах».