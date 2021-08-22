Федор Смолов
РПЛ
Локомотив
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#Федор Смолов #РПЛ #Локомотив

Смолов на старте сезона – 🌪: забил пять в пяти матчах РПЛ и вернулся в сборную

2 часа назад

твиттер «Локомотива»

У Федора Смолова получилась ударная весенняя часть прошлого сезона РПЛ: 4 гола+3 ассиста в 9 матчах (только в пяти вышел в старте).

В этом сезоне Смолов выдал классный старт:

1-й тур, матч против «Арсенала» («Локомотив» победил 3:1) – у Смолова гол.

2-й тур, матч против ЦСКА («Локомотив» победил 2:1) – у Смолова гол.

3-й тур, матч против «Уфы» (1:1) – Смолов не забил.

4-й тур, матч против «Зенита» (1:1) – у Смолова гол.

В этом матче Смолов забил еще: пробил Михаила Кержакова с лицевой линии, но судья отменил гол из-за офсайда.

5-й тур, матч против «Краснодара» – у Смолова дубль.

Первый гол:

Второй гол:

Для него это первый дубль в РПЛ за три года. «Краснодару» Смолов в статусе игрока «Локомотива» забивает в Премьер-лиге впервые.

В середине августа Смолов благодаря своей форме получил вызов в сборную (весной выступал не хуже, но на Евро на поехал). Сам это событие не комментировал, но зато высказался Валерий Карпин:

💬 «В Испании Смолов лучше не стал. И хуже не стал. Просто иногда игрок в сезоне в лучшей форме, иногда – в худшей. На одинаково хорошем уровне выступать не может никто. Ни Месси, ни Роналду. Сейчас Федор выглядит неплохо. Как будет дальше, никто не знает».

💬 Карпина спросили, главный ли это форвард сборной сейчас. Он ответил: «Не говорил бы так однозначно. Тюкавин, Смолов и большой форвард: Заболотный, Дзюба, Комличенко. У всех игра строится на сильным качествах».

Матч завершен
Локомотив
Москва
Смолов 7
Смолов 33
2:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Кордоба 71
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
А в конце прошлого сезона было так:
Смолов забивает на уровне лучших игроков России. Но не едет на Евро из-за пары слабых игр и боязни перемен
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