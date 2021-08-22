Локомотив - Краснодар: 22 августа 2021 смотреть онлайн

Локомотив
Москва
-:-

Локомотив - Краснодар: 22 августа 2021 смотреть онлайн

Краснодар
Краснодар
РПЛ, 5 тур

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5 тур

Россия
22 авг. 2021, -:- МСК
22.08.2021, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

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Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
37
Магкеев
Станислав Магкеев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
45
Сильянов
Александр Сильянов
25
Камано
Франсуа Камано
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
9
Смолов
Федор Смолов
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
53
Худяков
Даниил Худяков
-
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
11
Миранчук
Антон Миранчук
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
82
Петухов
Илья Петухов
-
88
Лисакович
Виталий Лисакович
-
Главный тренер
Марко Николич
Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
18
Чернов
Евгений Чернов
4
Мартынович
Александр Мартынович
2
Сорокин
Егор Сорокин
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
16
Классон
Виктор Классон
8
Газинский
Юрий Газинский
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
7
Кабелла
Реми Кабелла
11
Ионов
Алексей Ионов
10
Вандерсон
Вандерсон
Запасные
1
Городов
Евгений Городов
-
12
Бабурин
Егор Бабурин
-
28
Смольников
Игорь Смольников
-
31
Кайо
Кайо
-
77
Камболов
Руслан Камболов
-
47
Уткин
Даниил Уткин
-
33
Берг
Маркус Берг
-
20
Марков
Евгений Марков
-
Главный тренер
Виктор Гончаренко

Прошлые матчи

13.12.2020 13 дек. 2020 вс 16:30
Краснодар
5 : 0
Локомотив
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 16:30
Краснодар
5
Локомотив
0
15.08.2020 15 авг. 2020 сб 19:00
Локомотив
1 : 0
Краснодар
15.08.2020 15 авг. 2020 сб 19:00
Локомотив
1
Краснодар
0
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 19:00
Локомотив
1 : 1
Краснодар
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 19:00
Локомотив
1
Краснодар
1
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 19:00
Краснодар
1 : 1
Локомотив
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 19:00
Краснодар
1
Локомотив
1
17.03.2019 17 марта 2019 вс 16:30
Локомотив
1 : 0
Краснодар
17.03.2019 17 марта 2019 вс 16:30
Локомотив
1
Краснодар
0
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 19:00
Краснодар
2 : 1
Локомотив
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 19:00
Краснодар
2
Локомотив
1
30.04.2018 30 апр. 2018 пн 19:00
Краснодар
2 : 0
Локомотив
30.04.2018 30 апр. 2018 пн 19:00
Краснодар
2
Локомотив
0
23.10.2017 23 окт. 2017 пн 19:30
Локомотив
2 : 0
Краснодар
23.10.2017 23 окт. 2017 пн 19:30
Локомотив
2
Краснодар
0
13.03.2017 13 марта 2017 пн 19:30
Локомотив
1 : 2
Краснодар
13.03.2017 13 марта 2017 пн 19:30
Локомотив
1
Краснодар
2
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 19:15
Краснодар
1 : 2
Локомотив
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 19:15
Краснодар
1
Локомотив
2
20.03.2016 20 марта 2016 вс 19:30
Краснодар
1 : 2
Локомотив
20.03.2016 20 марта 2016 вс 19:30
Краснодар
1
Локомотив
2
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 13:30
Локомотив
2 : 1
Краснодар
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 13:30
Локомотив
2
Краснодар
1
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 19:00
Краснодар
1 : 0
Локомотив
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 19:00
Краснодар
1
Локомотив
0
03.08.2014 03 авг. 2014 вс 20:30
Локомотив
0 : 0
Краснодар
03.08.2014 03 авг. 2014 вс 20:30
Локомотив
0
Краснодар
0
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 18:00
Краснодар
1 : 3
Локомотив
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 18:00
Краснодар
1
Локомотив
3
05.08.2013 05 авг. 2013 пн 20:15
Локомотив
3 : 1
Краснодар
05.08.2013 05 авг. 2013 пн 20:15
Локомотив
3
Краснодар
1
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 15:30
Локомотив
3 : 2
Краснодар
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 15:30
Локомотив
3
Краснодар
2
04.08.2012 04 авг. 2012 сб 19:00
Краснодар
3 : 1
Локомотив
04.08.2012 04 авг. 2012 сб 19:00
Краснодар
3
Локомотив
1
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 19:45
Локомотив
1 : 0
Краснодар
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 19:45
Локомотив
1
Краснодар
0
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 17:30
Краснодар
1 : 4
Локомотив
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 17:30
Краснодар
1
Локомотив
4

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