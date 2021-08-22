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Локомотив VS Краснодар
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Локомотив - Краснодар: 22 августа 2021 смотреть онлайн
Локомотив
Москва
-:-
Локомотив - Краснодар: 22 августа 2021 смотреть онлайн
Краснодар
Краснодар
РПЛ, 5 тур
РПЛ,
5 тур
Россия
22 авг. 2021, -:- МСК
22.08.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
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Предварительный состав
Подробнее
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
37
Магкеев
Станислав Магкеев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
45
Сильянов
Александр Сильянов
25
Камано
Франсуа Камано
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
9
Смолов
Федор Смолов
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
53
Худяков
Даниил Худяков
-
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
11
Миранчук
Антон Миранчук
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
82
Петухов
Илья Петухов
-
88
Лисакович
Виталий Лисакович
-
Главный тренер
Марко Николич
Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
18
Чернов
Евгений Чернов
4
Мартынович
Александр Мартынович
2
Сорокин
Егор Сорокин
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
16
Классон
Виктор Классон
8
Газинский
Юрий Газинский
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
7
Кабелла
Реми Кабелла
11
Ионов
Алексей Ионов
10
Вандерсон
Вандерсон
Запасные
1
Городов
Евгений Городов
-
12
Бабурин
Егор Бабурин
-
28
Смольников
Игорь Смольников
-
31
Кайо
Кайо
-
77
Камболов
Руслан Камболов
-
47
Уткин
Даниил Уткин
-
33
Берг
Маркус Берг
-
20
Марков
Евгений Марков
-
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Прошлые матчи
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
16:30
Краснодар
5 : 0
Локомотив
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
16:30
Краснодар
5
Локомотив
0
15.08.2020
15 авг. 2020
сб
19:00
Локомотив
1 : 0
Краснодар
15.08.2020
15 авг. 2020
сб
19:00
Локомотив
1
Краснодар
0
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
Локомотив
1 : 1
Краснодар
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
Локомотив
1
Краснодар
1
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:00
Краснодар
1 : 1
Локомотив
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:00
Краснодар
1
Локомотив
1
17.03.2019
17 марта 2019
вс
16:30
Локомотив
1 : 0
Краснодар
17.03.2019
17 марта 2019
вс
16:30
Локомотив
1
Краснодар
0
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
19:00
Краснодар
2 : 1
Локомотив
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
19:00
Краснодар
2
Локомотив
1
30.04.2018
30 апр. 2018
пн
19:00
Краснодар
2 : 0
Локомотив
30.04.2018
30 апр. 2018
пн
19:00
Краснодар
2
Локомотив
0
23.10.2017
23 окт. 2017
пн
19:30
Локомотив
2 : 0
Краснодар
23.10.2017
23 окт. 2017
пн
19:30
Локомотив
2
Краснодар
0
13.03.2017
13 марта 2017
пн
19:30
Локомотив
1 : 2
Краснодар
13.03.2017
13 марта 2017
пн
19:30
Локомотив
1
Краснодар
2
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
19:15
Краснодар
1 : 2
Локомотив
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
19:15
Краснодар
1
Локомотив
2
20.03.2016
20 марта 2016
вс
19:30
Краснодар
1 : 2
Локомотив
20.03.2016
20 марта 2016
вс
19:30
Краснодар
1
Локомотив
2
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
13:30
Локомотив
2 : 1
Краснодар
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
13:30
Локомотив
2
Краснодар
1
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
19:00
Краснодар
1 : 0
Локомотив
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
19:00
Краснодар
1
Локомотив
0
03.08.2014
03 авг. 2014
вс
20:30
Локомотив
0 : 0
Краснодар
03.08.2014
03 авг. 2014
вс
20:30
Локомотив
0
Краснодар
0
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
18:00
Краснодар
1 : 3
Локомотив
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
18:00
Краснодар
1
Локомотив
3
05.08.2013
05 авг. 2013
пн
20:15
Локомотив
3 : 1
Краснодар
05.08.2013
05 авг. 2013
пн
20:15
Локомотив
3
Краснодар
1
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
15:30
Локомотив
3 : 2
Краснодар
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
15:30
Локомотив
3
Краснодар
2
04.08.2012
04 авг. 2012
сб
19:00
Краснодар
3 : 1
Локомотив
04.08.2012
04 авг. 2012
сб
19:00
Краснодар
3
Локомотив
1
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
19:45
Локомотив
1 : 0
Краснодар
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
19:45
Локомотив
1
Краснодар
0
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
17:30
Краснодар
1 : 4
Локомотив
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
17:30
Краснодар
1
Локомотив
4
Новости
Главный шок состава России – Сафонов вдруг стал основным вратарем. С опытом за сборную в полчаса
#Матвей Сафонов
16 июня, 16:12
Шесть историй про «Ахмат» и драки
#Ахмат
27 мая, 23:12
10 легионеров РПЛ, которые едут на Евро
#Евро-2020
26 мая, 21:05
Мухин резонансно уходит из «Локо» в ЦСКА. Сделку делает агент, который уже уводил из клуба молодых и чуть не продал Миранчука в «Рубин»
#Максим Мухин
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Моя главная эмоция от этого сезона РПЛ. Авторы «Гола» грустят из-за Чалова и сравнивают русский футбол с шоу Эрика Андре
#РПЛ
16 мая, 17:00
👑 Господство «Локо» в Кубке – уже девятый. Столько нет у «Ливерпуля», «Челси» и «Интера»
#Кубок России
12 мая, 22:40
Так, что теперь по еврокубкам от России после победы «Локо» в Кубке? Все расклады очень коротко
#Лига Европы
12 мая, 22:35
Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два
#РПЛ
10 мая, 21:40
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Новости матча
Московские клубы попросили Собянина пускать на стадион болельщиков, сделавших прививку от коронавируса
21 июня, 13:10
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
«Краснодар» расторг контракт со Смольниковым
08 июня, 15:50
«Локомотив» продлил контракт с Ротенбергом, который не играл с декабря 2018-го
07 июня, 16:17
Защитник «Краснодара» Рамирес получил российское гражданство, но за сборную России играть не сможет
04 июня, 00:16
Из «Локомотива» уйдет начальник команды Сухина. СМИ связали это с изменением клубной стратегии развития
03 июня, 14:29
Девять футболистов дисквалифицированы после драки в матче молодежек «Ахмата» и «Локомотива»
03 июня, 10:53
Эдер уходит из «Локомотива». Он забил золотой гол в сезоне-2017/18
28 мая, 12:59