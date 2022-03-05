Футболист Классон рассказал, как возвращался с семьей из Краснодара в Швецию: через два города, в ливень по серпантину

В «Краснодаре» не самый простой период. 2 марта клуб расторг контракт с главным тренером Даниэлем Фарке и его ассистентами. 3 марта клуб объявил о приостановке контрактов с рядом легионеров:

В тот день «Краснодар» обозначил позицию по этим игрокам так: «Футболисты покинули расположение клуба и будут тренироваться самостоятельно, при этом их контракты будут действительны».

5 марта «Краснодар» расторг контракт с Классоном. На данный момент Классон уже уехал с семьей в родной город Вернамо. После возвращения в Швецию он сразу же дал интервью, в котором рассказал о дороге домой.