Футболист Классон рассказал, как возвращался с семьей из Краснодара в Швецию: через два города, в ливень по серпантину
В «Краснодаре» не самый простой период. 2 марта клуб расторг контракт с главным тренером Даниэлем Фарке и его ассистентами. 3 марта клуб объявил о приостановке контрактов с рядом легионеров:
- Вандерсон.
- Кайо.
- Эрик Бутхейм.
- Кристиан Рамирес.
- Жуниор Алонсо.
- Джон Кордоба.
- Виктор Классон.
- Реми Кабелла.
В тот день «Краснодар» обозначил позицию по этим игрокам так: «Футболисты покинули расположение клуба и будут тренироваться самостоятельно, при этом их контракты будут действительны».
5 марта «Краснодар» расторг контракт с Классоном. На данный момент Классон уже уехал с семьей в родной город Вернамо. После возвращения в Швецию он сразу же дал интервью, в котором рассказал о дороге домой.
💬 «Стало очень беспокойно. Все началось с ухода тренеров. Все легионеры тоже захотели уйти. Ситуация стала похожа на тонущий корабль. «Краснодар» – большой футбольный клуб. Они [руководители] поняли, что это особая ситуация, и отпустили нас, футболистов, домой без каких-либо ответных мер или штрафов».
💬 «Добраться до дома было непросто, потому что почти на всем юге России закрыто воздушное пространство и выехать за пределы страны сложно. Клуб помог нам. «Краснодар» организовали автобус до Сочи».
💬 «До Сочи мы ехали семь часов. Это была дорога под проливным дождем по серпантину вдоль Черного моря. В автобусе были остальные легионеры с семьями – беременными женами и детьми, которых часто тошнило».
💬 «Из Сочи мы вылетели на организованном клубом самолете в Стамбул, а оттуда каждый своим ходом отправился домой. С момента выезда из Краснодара до возвращения домой прошло полтора дня. Сейчас мы с родителями в Вернамо. Никогда не забуду стресс, который испытал за эту поездку до Сочи».