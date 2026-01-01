Джон Кордоба

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Футбол
Кордоба не реализовал два пенальти из трех в РПЛ. Это лучший бомбардир «Краснодара»
#Джон Кордоба
Футбол
Кордоба – лучший игрок РПЛ по системе «гол+пас» перед перерывом на сборные. У него семь очков за шесть матчей
#Джон Кордоба
Футбол
«Локомотив» победил «Краснодар». Смолов сделал дубль, Кордоба забил в четырех из пяти матчей РПЛ
#РПЛ
Футбол
«Краснодар» победил «Арсенал». Кордоба забил в третьем из четырех матчей и не реализовал пенальти
#РПЛ
Футбол
«Краснодар» купил у «Герты» форварда Кордобу. Контракт на четыре года, сумма трансфера – 20 миллионов евро
#Джон Кордоба
Футбол
«Краснодар» договорился с «Гертой» о трансфере Кордобы
#Джон Кордоба
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