Джон Кордоба
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#Джон Кордоба #РПЛ #Бундеслига #Краснодар #Герта

«Краснодар» договорился с «Гертой» о трансфере Кордобы

13 минут назад

Форвард «Герты» Джон Кордоба переходит в «Краснодар». Для подписания контракта ему осталось пройти медобследование. Клубы уладили все детали.

Кордоба – игрок из Колумбии. Ему 28 лет. Личным рекордом результативности Кордобы остаются 20 голов за сезон во второй Бундеслиге за «Кельн». В «Герте» он забил семь голов в прошлом сезоне Бундеслиги.

Transfermarkt оценивает Кордобу в 15 миллионов евро. Именно столько сама «Герта» платила за него «Кельну». Возможная сумма за трансфер Кордобы в «Краснодар» пока не сообщается.

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Источник:
Официальный сайт «Краснодара»
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