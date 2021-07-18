«Краснодар» договорился с «Гертой» о трансфере Кордобы

Форвард «Герты» Джон Кордоба переходит в «Краснодар». Для подписания контракта ему осталось пройти медобследование. Клубы уладили все детали.

Кордоба – игрок из Колумбии. Ему 28 лет. Личным рекордом результативности Кордобы остаются 20 голов за сезон во второй Бундеслиге за «Кельн». В «Герте» он забил семь голов в прошлом сезоне Бундеслиги.

Transfermarkt оценивает Кордобу в 15 миллионов евро. Именно столько сама «Герта» платила за него «Кельну». Возможная сумма за трансфер Кордобы в «Краснодар» пока не сообщается.