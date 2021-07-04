Джейдон Санчо
Евро-2020
Гарет Саутгейт
Англия
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#Джейдон Санчо #Евро-2020 #Англия #Гарет Саутгейт

Санчо тихо сидел на лавке весь Евро и сыграл всего 7 минут. И вдруг за пару дней – бум: трансфер в «МЮ», стартовый состав на четвертьфинал и респекты от тренера

04 июля, 00:55

Джейдон Санчо на этом Евро получал несправедливо мало времени:

И только в четвертьфинале Евро-2020 с Украиной Гарет Саутгейт доверил ему место в составе. До этого Саутгейт публично не объяснял, почему он держит Санчо в запасе. Он лишь раз высказывался, почему Санчо не попал в заявку на Хорватию – сказал, что тот физически не готов к матчу.

Санчо тоже молчал. Здесь, возможно, он просто опасался вопросов относительно будущего трансфера. Примерно год вокруг Джейдона Санчо ходили слухи – что он уйдет из «Боруссии» Д в «Манчестер Юнайтед». 1 июля эта сага официально закончилась: «Боруссия» и «МЮ» официально договорились о сделке по Санчо.

И вот тогда уже про футболиста снова сказал Саутейт:

🎤 Про уровень тренировок: «На самом деле я думаю, что за последнюю неделю Джейдон показал лучшую форму на тренировках во время чемпионата Европы».

🎤 Про трансфер в «Манчестер Юнайтед»: «Эта история продолжается 12 месяцев, но сейчас я с ним еще не обговаривал ее завершение. На самом деле очень трудно отвлечься от всех слухов, переговоров по телефону. Но Джейдон показал сосредоточенность и желание играть за сборную».

🎤 О решении выпустить Санчо в старте: «Мы искали в его тренировках агрессию и страсть, желание биться за Англию – и он показал его. Поэтому сейчас Санчо вышел в старте».

В матче с Украиной Санчо провел все 90 минут на поле без замен, но голевыми действиями не отметился. В этом матче у Англии были другие герои.

Матч завершен
Украина
0:4
Матч завершен
Англия
Кейн 4
Магуайр 46
Кейн 50
Хендерсон 63
Все фото: www.imago-images.de/Global Look Press
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