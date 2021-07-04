Санчо тихо сидел на лавке весь Евро и сыграл всего 7 минут. И вдруг за пару дней – бум: трансфер в «МЮ», стартовый состав на четвертьфинал и респекты от тренера

Санчо тоже молчал. Здесь, возможно, он просто опасался вопросов относительно будущего трансфера. Примерно год вокруг Джейдона Санчо ходили слухи – что он уйдет из «Боруссии» Д в «Манчестер Юнайтед». 1 июля эта сага официально закончилась: «Боруссия» и «МЮ» официально договорились о сделке по Санчо.

И вот тогда уже про футболиста снова сказал Саутейт:

🎤 Про уровень тренировок: «На самом деле я думаю, что за последнюю неделю Джейдон показал лучшую форму на тренировках во время чемпионата Европы».

🎤 Про трансфер в «Манчестер Юнайтед»: «Эта история продолжается 12 месяцев, но сейчас я с ним еще не обговаривал ее завершение. На самом деле очень трудно отвлечься от всех слухов, переговоров по телефону. Но Джейдон показал сосредоточенность и желание играть за сборную».