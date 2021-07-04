Украина не встала на колено, зато Англия встала полным составом – хотя против свои же фанаты и даже министр образования
Англичане еще до турнира объявили: они будут вставать на колено перед каждым матчем. Гарет Саутгейт объяснял это так:
«Сложилась ситуация, когда некоторые люди думают, что это политическая акция – и, конечно, с которой не соглашаются. Но наши игроки встают на колено не по этой причине. Мы поддерживаем друг друга. Сейчас наши футболисты должны знать: мой тренерский штаб и другие сотрудники думают точно так же. Хорошо, что большинство людей понимают смысл этого жеста. Плохо, что доходит не до всех».
Тайрон Мингс говорил: «Есть положительная реакция от многих фанатов, и это прекрасно, мы продолжим вставать на колено. Мы не должны отказываться от этого из-за реакции меньшинства».
Англичане уже получили порцию критики перед товарищеским матчем с Австрией – тогда их освистали фанаты. После этого в ситуацию вмешалась ФА:
«Игроки встают на колено в честь мирного протеста против дискриминации, несправедливости и неравенства. Это лично важно для футболистов сборной.
Это не новость, и английский футбол ясно дал понять, что не рассматривает это как привязку к какой-либо политической организации или идеологии. Нет никаких сомнений в том, почему игроки встают на колено и что это означает в футбольном контексте».
Английские фанаты освистали сборную, когда она встала колено и перед матчем с Румынией. Правда на фоне свиста тогда раздались аплодисменты.
Против акции с коленом не только фанаты на трибунах. Через прессу английскую сборную раскритиковали, например, министр образования Великобритания Джиллиан Киган, депутат-консерватор Брендан Кларк-Смит. В соцсетях мнения полярные. Кто-то считает, что сборная не должна вставать на колено. У кого-то мнение абсолютно противположное.