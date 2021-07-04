Англия
Евро-2020
Украина
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#Англия #Евро-2020 #Украина

Украина не встала на колено, зато Англия встала полным составом – хотя против свои же фанаты и даже министр образования

04 июля, 00:00

Матч Украины и Англии начался с традиционного жеста в поддержку движения Black Lives Matter – футболисты встали на колено. Вот только сделали это не все. Украинцы не встали на колено – они не делали это ни в одной матче Евро-2020.

Англичане же встали на колено в полном составе.

Англичане еще до турнира объявили: они будут вставать на колено перед каждым матчем. Гарет Саутгейт объяснял это так:

«Сложилась ситуация, когда некоторые люди думают, что это политическая акция – и, конечно, с которой не соглашаются. Но наши игроки встают на колено не по этой причине. Мы поддерживаем друг друга. Сейчас наши футболисты должны знать: мой тренерский штаб и другие сотрудники думают точно так же. Хорошо, что большинство людей понимают смысл этого жеста. Плохо, что доходит не до всех».

Тайрон Мингс говорил: «Есть положительная реакция от многих фанатов, и это прекрасно, мы продолжим вставать на колено. Мы не должны отказываться от этого из-за реакции меньшинства».

Англичане уже получили порцию критики перед товарищеским матчем с Австрией – тогда их освистали фанаты. После этого в ситуацию  вмешалась ФА:

«Игроки встают на колено в честь мирного протеста против дискриминации, несправедливости и неравенства. Это лично важно для футболистов сборной.

Это не новость, и английский футбол ясно дал понять, что не рассматривает это как привязку к какой-либо политической организации или идеологии. Нет никаких сомнений в том, почему игроки встают на колено и что это означает в футбольном контексте».

Английские фанаты освистали сборную, когда она встала колено и перед матчем с Румынией. Правда на фоне свиста тогда раздались аплодисменты.

Сборные Англии и Германии перед очным матчем

Против акции с коленом не только фанаты на трибунах. Через прессу английскую сборную раскритиковали, например, министр образования Великобритания Джиллиан Киган, депутат-консерватор Брендан Кларк-Смит. В соцсетях мнения полярные. Кто-то считает, что сборная не должна вставать на колено. У кого-то мнение абсолютно противположное.

Матч завершен
Украина
0:4
Матч завершен
Англия
Кейн 4
Магуайр 46
Кейн 50
Хендерсон 63
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Keystone Press Agency, LaPresse, www.imago-images.de/Global Look Press
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