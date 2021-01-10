Темнокожий игрок «Ноттингема» не встал на колено вместе со всеми. Он не фанат BLM

После он даже объяснил свою позицию.

Вот что он сказал для NottinghamshireLive:

«Я полностью поддерживаю цель, которую пытается достичь Black Lives Matter. Но я не поддерживаю организацию.

Я бы попросил изучить BLM, потому что то, что делают ее представители, часто – незаконно и скандально».

Вот что Тейлор сказал BBC Radio Nottingham:

«Само направление движения в целом важно, не поймите меня неправильно. Но оно теряет всякий смысли из-за действий людей BLM. Я всегда буду говорить: жизни темнокожих важны. Но вы никогда не услышите от меня этот тезис в разговоре о Black Lives Matter.

Я очень много следил за этим. Я видел много преступников, которые совершали какие-то плохие поступки под лозунгом этого движения. Это отвратительно. Людям нужно пристальнее следить за BLM».

Тейлор говорит, что летом после возобновления сезона он вставал на колено, но позже начал относиться к BLM скептически. Перед матчем он высказал свою позицию главному тренеру «Ноттингема» Крису Хьютону и получил от него разрешение не вставать на колено.

В том матче «Ноттингем» выиграл, а Тейлор стал автором единственного гола.

В соцсетях поддерживают Тейлора.

«Лайл Тейлор из «Ноттингема» не встал на колено перед матчем, заявив, что BLM стала плохой организацией. Молодец».