Темнокожий игрок «Ноттингема» не встал на колено вместе со всеми. Он не фанат BLM
Каждый матч в Англии начинается с жеста в честь Black Lives Matter – все игроки встают на одно колено. Это касается всех соревнований: АПЛ, Кубка Англии, Кубка Лиги и низших лиг.
В матче Кубка произошел странный протест.
В третьем раунде «Ноттингем» принимал «Кардифф». Перед матчем единственным игроком, который не встал на одно колено, был темнокожий нападающий «Ноттингема» Лайл Тейлор.
После он даже объяснил свою позицию.
Вот что он сказал для NottinghamshireLive:
«Я полностью поддерживаю цель, которую пытается достичь Black Lives Matter. Но я не поддерживаю организацию.
Я бы попросил изучить BLM, потому что то, что делают ее представители, часто – незаконно и скандально».
Вот что Тейлор сказал BBC Radio Nottingham:
«Само направление движения в целом важно, не поймите меня неправильно. Но оно теряет всякий смысли из-за действий людей BLM. Я всегда буду говорить: жизни темнокожих важны. Но вы никогда не услышите от меня этот тезис в разговоре о Black Lives Matter.
Я очень много следил за этим. Я видел много преступников, которые совершали какие-то плохие поступки под лозунгом этого движения. Это отвратительно. Людям нужно пристальнее следить за BLM».
Тейлор говорит, что летом после возобновления сезона он вставал на колено, но позже начал относиться к BLM скептически. Перед матчем он высказал свою позицию главному тренеру «Ноттингема» Крису Хьютону и получил от него разрешение не вставать на колено.
В том матче «Ноттингем» выиграл, а Тейлор стал автором единственного гола.
В соцсетях поддерживают Тейлора.
«Лайл Тейлор из «Ноттингема» не встал на колено перед матчем, заявив, что BLM стала плохой организацией. Молодец».
«Кажется, у Лайла Тейлора есть собственное мнение. Всегда считал, что на колено нужно вставать, но только по веским поводам. Очень горд, что есть такие игроки».
«Обожаю Лайла Тейлора.
Я поддержу любого, кто уничтожит расизм в мире. Но я никогда не поддержу движение BLM, которое за много лет так испортило межрасовые отношения».