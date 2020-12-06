Фанаты вернулись на стадионы в Англии. Первое действие – свист против поддержки Black Lives Matter
В начале декабря в Англии закончился период строгих ограничений из-за коронавируса. Теперь на английские стадионы могут приходить фанаты. «Арсенал» стал первой командой, которая сыграла матч с болельщиками на трибунах. Это случилось еще во время игры Лиги Европы. Сейчас фанаты есть уже на большинстве английских стадионов. Произошел и первый серьезный конфликт.
«Миллуолл» и «Дерби Каунти» (0:1) играли матч в Чемпионшипе. Перед матчем игроки встали на одно колено, чтобы поддержать движение Black Lives Matter. Большая часть фанатов ответила на это свистом. Всего на трибунах присутствовало около двух тысяч человек. «Миллуол» позже ответил, что игроки все равно будут вставать на колено до конца 2020 года.
Махлон Ромео первым из игроков «Миллуолла» ответил на действия фанатов: «Болельщики показали неуважение ко мне и к футбольному клубу. К тому, что мы отстаиваем. Их действие – осуждение мирного жеста, который предпринят против дискриминационного поведения и проявления расизма. Вот и все, что этот жест означает».
«Миллуолл» уже опубликовал официальное заявление по ситуации. Главные цитаты:
- «Прекрасное и волнующее событие было омрачено».
- «Влияние таких инцидентов чувствуют на себе все работники клуба».
- «Клуб продолжит прикладывать усилия для борьбы с дискриминацией».
- «Дальнейшие комментарии – после встреч с соответствующими органами».
Перед матчем «Миллуолл» радовался фанатам гораздо больше: