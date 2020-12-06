Фанаты вернулись на стадионы в Англии. Первое действие – свист против поддержки Black Lives Matter

В начале декабря в Англии закончился период строгих ограничений из-за коронавируса. Теперь на английские стадионы могут приходить фанаты. «Арсенал» стал первой командой, которая сыграла матч с болельщиками на трибунах. Это случилось еще во время игры Лиги Европы. Сейчас фанаты есть уже на большинстве английских стадионов. Произошел и первый серьезный конфликт.

«Миллуолл» и «Дерби Каунти» (0:1) играли матч в Чемпионшипе. Перед матчем игроки встали на одно колено, чтобы поддержать движение Black Lives Matter. Большая часть фанатов ответила на это свистом. Всего на трибунах присутствовало около двух тысяч человек. «Миллуол» позже ответил, что игроки все равно будут вставать на колено до конца 2020 года.