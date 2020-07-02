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АПЛ снизила поддержку Black Lives Matter, потому что организация критикует Израиль в конфликте с Палестиной
В конце мая движение Black Lives Matter организовало массовые протесты против расизма в США, в июне они проходили и в странах Европы. В европейском спорте громче всех отреагировала АПЛ:
- В первом туре после рестарта на футболках игроков надпись Black Lives Matter была размещена вместо фамилий;
- Логотип движения появился на формах футболистов до конца сезона;
- АПЛ выпустила заявление в поддержку движения и футболистов, которые встают на колено перед играми.
Акции поддержали и телевизионщики – с возобновлением АПЛ эксперты Sky Sports носили бейджи BLM, перед рекламными паузами появлялся хэштег движения.
В конце июня британское крыло BLM выпустило твит в поддержку Палестины, раскритиковав поддерживающее Израиль британское правительство. BLM призывает к санкциям против израильского апартеида.
Также BLM выступило с антикапиталистическими твитами и акциями Defund the police, требуя уменьшить финансовую поддержку полицейских. Движение против расизма приобрело политическую окраску, на что организации вынуждены были реагировать. Реакция АПЛ:
- Лига поддерживает акции против расизма;
- Лига не поддерживает политические организации и призывы к насилию и незаконной деятельности;
- Лига напоминает о риске от групп людей, которые пытаются продвинуть свои интересы на волне популярных общественных запросов.
В это же время BBC запретила своим экспертам снять значки BLM, а компании BT и Sky Sports предоставили право им самим решать, надевать ли логотипы. Например, Патрис Эвра носить значок перестал, а Эшли Коул – нет.
Еще Sky Sports разослал комментаторам список фраз, которые не следует произносить в эфире. Например, запрещено выражение nitty-gritty, означающее суть, мельчайшие подробности. О происхождении этой фразы до сих пор идут споры – предполагается, что ее корни – в работорговле, но документальных подтверждений этому нет.
Эксперт Sky Sports Мэтт Ле Тиссье покритиковал заявление BLM, но не стал снимать значок: «Поддерживаю основной посыл, но некоторые вещи в этой организации поддержать никак не могу». Ле Тиссье не понравились призывы к отказу от полиции и антикапиталистические взгляды.
Daily Mail пишет, что игроки АПЛ хотят дистанцироваться от британского крыла BLM после политических сообщений, а капитаны могут сделать совместное заявление по ситуации. В то же время, ФА и АПЛ запрещают участникам высказываться на политические темы – в последний раз штраф получил Хосеп Гвардиола, который носил ленточку в поддержку независимости Каталонии.
Слухи о том, что АПЛ откажется от демонстрации логотипа – пока не подтвердились. Изображения все так же красуются на майках клубов. Пример из матча 1 июля между «Вест Хэмом» и «Челси»:
В тот же день – слоган на матче «Арсенала» и «Норвича»: