АПЛ снизила поддержку Black Lives Matter, потому что организация критикует Израиль в конфликте с Палестиной

В конце мая движение Black Lives Matter организовало массовые протесты против расизма в США, в июне они проходили и в странах Европы. В европейском спорте громче всех отреагировала АПЛ:

В первом туре после рестарта на футболках игроков надпись Black Lives Matter была размещена вместо фамилий;

Логотип движения появился на формах футболистов до конца сезона;

АПЛ выпустила заявление в поддержку движения и футболистов, которые встают на колено перед играми.

Акции поддержали и телевизионщики – с возобновлением АПЛ эксперты Sky Sports носили бейджи BLM, перед рекламными паузами появлялся хэштег движения.

В конце июня британское крыло BLM выпустило твит в поддержку Палестины, раскритиковав поддерживающее Израиль британское правительство. BLM призывает к санкциям против израильского апартеида.