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Игрок «Бетиса» покрасил ногти в черный цвет. Это протест расизму
04 июня, 14:01
Нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас вышел на тренировку с ногтями черного цвета. Он покрасил их в знак протеста против расизма и гомофобии.
А в своем инстаграме он окрасил эту фотографию в черно-белые цвета. И выложил несколько постов с просто черным прямоугольником, поддерживая протесты против расизма, которые начались после убийства Джорджа Флойда.
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