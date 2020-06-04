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#Борха Иглесиас #Ла Лига #Бетис

Игрок «Бетиса» покрасил ногти в черный цвет. Это протест расизму

04 июня, 14:01

Нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас вышел на тренировку с ногтями черного цвета. Он покрасил их в знак протеста против расизма и гомофобии. 

А в своем инстаграме он окрасил эту фотографию в черно-белые цвета. И выложил несколько постов с просто черным прямоугольником, поддерживая протесты против расизма, которые начались после убийства Джорджа Флойда.

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