Бетис

Севилья
Betis
Подписаться
Сайт
realbetisbalompie.es
Страна
Испания
Стадион
Бенито Вильямарин
Тренер
Мануэль Пеллегрини
М. Пеллегрини
Лента
Состав
Расписание
Таблица
Результаты
Материалы
Новости

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
10
Серхио Каналес С. Каналес 		Пол 31 30 3 5 5 0
8
Набиль Фекир Н. Фекир 		Пол 28 29 6 7 7 1
15
Алекс Морено Алекс Морено 		Защ 28 25 5 3 3 1
7
Хуанми Хуанми 		Нап 28 25 15 3 5 0
21
Гидо Родригес Г. Родригес 		Пол 28 25 1 1 8 1
Подробнее
Ближайшие матчи
07.05.2022 07 мая 2022 сб 22:00
Бетис
-:-
Барселона
07.05.2022 07 мая 2022 сб 22:00
Испания. Примера , 35 тур
Бетис
-
Барселона
-
Испания. Примера , 35 тур
10.05.2022 10 мая 2022 вт 20:00
Валенсия
-:-
Бетис
10.05.2022 10 мая 2022 вт 20:00
Испания. Примера , 36 тур
Валенсия
-
Бетис
-
Испания. Примера , 36 тур
15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:30
Бетис
-:-
Гранада
15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:30
Испания. Примера , 37 тур
Бетис
-
Гранада
-
Испания. Примера , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:30
Реал
-:-
Бетис
22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:30
Испания. Примера , 38 тур
Реал
-
Бетис
-
Испания. Примера , 38 тур
Подробнее

Таблица

И В Н П Мячи Очки
3
Севилья
34 17 13 4 50:28 64
4
Атлетико
34 18 7 9 59:41 61
5
Бетис
34 17 7 10 56:38 58
6
Реал Сосьедад
34 15 11 8 33:32 56
7
Вильярреал
34 14 10 10 54:33 52
Подробнее
Результаты
02.05.2022 02 мая 2022 пн 22:00
Хетафе
0 : 0
Бетис
02.05.2022 02 мая 2022 пн 22:00
34 тур
Хетафе
0
Бетис
0
Испания. Примера , 34 тур
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 23:00
Бетис
1(5) : 1(4)
Валенсия
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 23:00
Финал
Бетис
1
Валенсия
1
Испания. Кубок , Финал
19.04.2022 19 апр. 2022 вт 22:00
Бетис
0 : 1
Эльче
19.04.2022 19 апр. 2022 вт 22:00
33 тур
Бетис
0
Эльче
1
Испания. Примера , 33 тур
15.04.2022 15 апр. 2022 пт 22:00
Реал Сосьедад
0 : 0
Бетис
15.04.2022 15 апр. 2022 пт 22:00
32 тур
Реал Сосьедад
0
Бетис
0
Испания. Примера , 32 тур
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 15:00
Кадис
1 : 2
Бетис
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 15:00
31 тур
Кадис
1
Бетис
2
Испания. Примера , 31 тур
Подробнее
Материалы
У Фекира из «Бетиса» есть темная история неперехода в «Ливерпуль»: якобы в день контракта он вдруг потребовал вести дела заново через брата жены
#Набиль Фекир
Звезда «Бетиса» Хоакин как главный панк футбола: бегает по дому на каблуках, танцует в платье, показывает фокус с яйцами, пропускает матчи из-за похмелья. Ему 40 лет!
#Хоакин Санчес
Какой спорт посмотреть в новогодние праздники
#Хоккей
Израильтянин из Примеры не ест с командой, празднует гол молитвой иудея и выбирал клуб по совету раввина
#Шон Вайссман
Возвращение испанского футбола – виртуальная трибуна, фанатская озвучка и большие толпы за стадионом
#Севилья
Игрок «Бетиса» покрасил ногти в черный цвет. Это протест расизму
#Борха Иглесиас
Все материалы
Последние новости
Футбол
«Бетис» – «Валенсия». Обзор, прогноз и ставки на финал Кубка Испании: 23 апреля
#Кубок Испании
Футбол
Лига Европы: где смотреть матч «Бетис» – «Зенит», 24 февраля 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#Лига Европы
Футбол
Лига Европы: во сколько начало матча «Бетис» – «Зенит», 24 февраля 2021 года
#Лига Европы
Футбол
Лига Европы: прогноз на матч «Бетис» – «Зенит», 24 февраля 2021 года
#Лига Европы
Футбол
Лига Европы: прогноз на матч «Зенит» – «Бетис», 17 февраля 2021 года
#Лига Европы
Футбол
Лига Европы: во сколько начало матча «Зенит» – «Бетис», 17 февраля 2021 года
#Лига Европы
Все новости