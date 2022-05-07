Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
10Серхио Каналес С. Каналес
|Пол
|31
|30
|3
|5
|5
|0
|
8Набиль Фекир Н. Фекир
|Пол
|28
|29
|6
|7
|7
|1
|
15Алекс Морено Алекс Морено
|Защ
|28
|25
|5
|3
|3
|1
|
7Хуанми Хуанми
|Нап
|28
|25
|15
|3
|5
|0
|
21Гидо Родригес Г. Родригес
|Пол
|28
|25
|1
|1
|8
|1
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
3
|34
|17
|13
|4
|50:28
|64
|
4
|34
|18
|7
|9
|59:41
|61
|
5
|34
|17
|7
|10
|56:38
|58
|
6
|34
|15
|11
|8
|33:32
|56
|
7
|34
|14
|10
|10
|54:33
|52
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