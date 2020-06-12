  • Севилья
  • Примера
  • Футбол
  • Бетис
Поделиться:
Комментарии:
0
#Севилья #Футбол #Примера #Бетис

Возвращение испанского футбола – виртуальная трибуна, фанатская озвучка и большие толпы за стадионом

12 июня, 01:15

Твиттер «Севильи»

11 июня – рестарт испанской Примеры и сразу с севильского дерби. Первый тайм обошелся без голов, во втором «Севилья» забила дважды. Сначала пенальти реализовал Окампос, через шесть минут головой забил Фернандо 2:0.

Никакую социальную дистанцию при праздновании игроки «Севильи» не соблюдали, а Окампос, уже заменившись, побежал с трибуны праздновать с партнерами, швырнув маску в сторону.

Антураж вокруг был интереснее самой игры – «Бетис» сыграл слабо, «Севилья» почти без проблем довела дерби до победы. Запомнился и Матео Лаос – предупредил игрок поднятой рукой – желтая карточка в это время валялась в стороне.

Зрители допущены не были, но собрались за пределами стадиона. «Какой в этом смысл?» – спрашивает журналист издания El Mundo, обращаясь то ли к ним, то ли к организаторам.

Да, вот так это выглядело:

Keystone Press Agency / Global Look Press

Была и такая парочка – фанат «Севильи» и фанатка «Бетиса».

Keystone Press Agency / Global Look Press

В Бундеслиге прошло уже пять туров, там картина привычная – просто разукрашенные разными методами, но все равно пустые трибуны. Ла Лига же вместе с EA Sports и компанией Vizrt поработала над созданием максимально приближенной к обычному матчу атмосферы.

Нововведения два. Первое – простое, это фанатский шум, но его было слышно и в возобновившемся недавно чемпионате Португалии. Второе – необычное: это полотно на трибуны, будто бы там есть фанаты. Полотно – графика для телетрансляций.

Глядя на это, вспоминали футбольные симуляторы из 1990-х.

Иногда во время трансляции при переключении камер полотно накладывали не сразу, а через секунду-две. Но кадр можно было подловить.

Шум, разноцветные трибуны, вроде бы все как всегда. Но нет, в реальности так:

Матч закончился, когда в России наступило 12 июня. В этот день должен был начаться Евро-2020. А будут новые матчи Примеры: «Гранада» – «Хетафе» и «Валенсия» – «Леванте».

Твиттер «Севильи»

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Что делают с трибунами в других лигах
На трибунах стадиона «Баварии» вырос сорняк
В Дании опробовали Zoom-трибуну. Вот что получилось
«Лейпциг» арендовал трап у городского аэропорта – чтобы игроки спускались с трехметровых трибун
Картонки на стадионе «Боруссии» – это протест реальных фанатов
На матче «Сеула» зрителей заменяли секс-куклы в защитных масках. Поставщик манекенов что-то напутал
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Севилья
#Футбол
#Примера
#Бетис