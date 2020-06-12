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Возвращение испанского футбола – виртуальная трибуна, фанатская озвучка и большие толпы за стадионом
11 июня – рестарт испанской Примеры и сразу с севильского дерби. Первый тайм обошелся без голов, во втором «Севилья» забила дважды. Сначала пенальти реализовал Окампос, через шесть минут головой забил Фернандо 2:0.
Никакую социальную дистанцию при праздновании игроки «Севильи» не соблюдали, а Окампос, уже заменившись, побежал с трибуны праздновать с партнерами, швырнув маску в сторону.
Антураж вокруг был интереснее самой игры – «Бетис» сыграл слабо, «Севилья» почти без проблем довела дерби до победы. Запомнился и Матео Лаос – предупредил игрок поднятой рукой – желтая карточка в это время валялась в стороне.
Зрители допущены не были, но собрались за пределами стадиона. «Какой в этом смысл?» – спрашивает журналист издания El Mundo, обращаясь то ли к ним, то ли к организаторам.
Да, вот так это выглядело:
Была и такая парочка – фанат «Севильи» и фанатка «Бетиса».
В Бундеслиге прошло уже пять туров, там картина привычная – просто разукрашенные разными методами, но все равно пустые трибуны. Ла Лига же вместе с EA Sports и компанией Vizrt поработала над созданием максимально приближенной к обычному матчу атмосферы.
Нововведения два. Первое – простое, это фанатский шум, но его было слышно и в возобновившемся недавно чемпионате Португалии. Второе – необычное: это полотно на трибуны, будто бы там есть фанаты. Полотно – графика для телетрансляций.
Глядя на это, вспоминали футбольные симуляторы из 1990-х.
Иногда во время трансляции при переключении камер полотно накладывали не сразу, а через секунду-две. Но кадр можно было подловить.
Шум, разноцветные трибуны, вроде бы все как всегда. Но нет, в реальности так:
Матч закончился, когда в России наступило 12 июня. В этот день должен был начаться Евро-2020. А будут новые матчи Примеры: «Гранада» – «Хетафе» и «Валенсия» – «Леванте».