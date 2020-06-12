Возвращение испанского футбола – виртуальная трибуна, фанатская озвучка и большие толпы за стадионом

11 июня – рестарт испанской Примеры и сразу с севильского дерби. Первый тайм обошелся без голов, во втором «Севилья» забила дважды. Сначала пенальти реализовал Окампос, через шесть минут головой забил Фернандо 2:0.

Никакую социальную дистанцию при праздновании игроки «Севильи» не соблюдали, а Окампос, уже заменившись, побежал с трибуны праздновать с партнерами, швырнув маску в сторону.

Антураж вокруг был интереснее самой игры – «Бетис» сыграл слабо, «Севилья» почти без проблем довела дерби до победы. Запомнился и Матео Лаос – предупредил игрок поднятой рукой – желтая карточка в это время валялась в стороне.