На матче «Сеула» зрителей заменяли секс-куклы в защитных масках. Поставщик манекенов что-то напутал

Так креативно клуб заполнил 30 мест пустого стадиона. Но оказалось, что это фейл компании Dalkom. У нее заказали обычные манекены, но в итоге «Сеулу» пришлось извиняться:

«Приносим извинения болельщикам. Мы несколько раз просили, чтобы это не были секс-игрушки, но произошел обмен товарами между Dalkom и другой компанией. И в клуб поступило то, что мы не заказывали. Наши сотрудники не смогли все проверить, о чем мы очень сожалеем».