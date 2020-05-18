- Южная Корея
На матче «Сеула» зрителей заменяли секс-куклы в защитных масках. Поставщик манекенов что-то напутал
18 мая, 10:42
На матче «Сеул» – «Кванджу» в трансляцию попали секс-куклы в защитных масках.
Так креативно клуб заполнил 30 мест пустого стадиона. Но оказалось, что это фейл компании Dalkom. У нее заказали обычные манекены, но в итоге «Сеулу» пришлось извиняться:
«Приносим извинения болельщикам. Мы несколько раз просили, чтобы это не были секс-игрушки, но произошел обмен товарами между Dalkom и другой компанией. И в клуб поступило то, что мы не заказывали. Наши сотрудники не смогли все проверить, о чем мы очень сожалеем».
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