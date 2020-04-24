В Южной Корее тоже возвращаются к футболу. Уже 8-го мая

Последнюю неделю команды уже тренировались и играли товарищеские матчи на пустых стадионах. Без зрителей будут проходить и официальные игры. Когда пустят людей на трибуны, пока неизвестно.

Сезон будет короче обычного. Вместо 38 матчей команды сыграют 27 игр. После 22 туров команды разделятся на две шестерки и проведут еще 5 туров. Последняя команда вылетит в Кей-лигу 2.