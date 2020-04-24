Южная Корея
Футбол
В Южной Корее тоже возвращаются к футболу. Уже 8-го мая
24 апреля, 11:51
Чемпионат Южной Кореи по футболу (Кей-лиги 1 и 2) стартуют уже через две недели, 8 мая. Начало чемпионата планировалось 29 февраля, но из-за пандемии коронавируса матчи отменили за 5 дней до первого тура.
Последнюю неделю команды уже тренировались и играли товарищеские матчи на пустых стадионах. Без зрителей будут проходить и официальные игры. Когда пустят людей на трибуны, пока неизвестно.
Сезон будет короче обычного. Вместо 38 матчей команды сыграют 27 игр. После 22 туров команды разделятся на две шестерки и проведут еще 5 туров. Последняя команда вылетит в Кей-лигу 2.
- На 24 апреля в Южной Корее заболели коронавирусом 10708 человек. Большая часть людей (8501) уже выздоровела. 240 человек умерли.
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