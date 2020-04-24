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#Южная Корея #Футбол

В Южной Корее тоже возвращаются к футболу. Уже 8-го мая

24 апреля, 11:51

Сайт Кей-лиги

Чемпионат Южной Кореи по футболу (Кей-лиги 1 и 2) стартуют уже через две недели, 8 мая. Начало чемпионата планировалось 29 февраля, но из-за пандемии коронавируса матчи отменили за 5 дней до первого тура.

Инстаграм Кей-лиги

Товарищеский матч команд Кей-лиги 2 «Чеджу Юнайтед» и «Сувон Сити»

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Твиттер «Санджу Санму»

Инстаграм «Канвона»

Последнюю неделю команды уже тренировались и играли товарищеские матчи на пустых стадионах. Без зрителей будут проходить и официальные игры. Когда пустят людей на трибуны, пока неизвестно.

Сезон будет короче обычного. Вместо 38 матчей команды сыграют 27 игр. После 22 туров команды разделятся на две шестерки и проведут еще 5 туров. Последняя команда вылетит в Кей-лигу 2. 

  • На 24 апреля в Южной Корее заболели коронавирусом 10708 человек. Большая часть людей (8501) уже выздоровела. 240 человек умерли.
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