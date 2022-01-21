Южная Корея

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Син Тхэ Ен
С. Тхэ Ен
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Результаты
21.01.2022 21 янв. 2022 пт 14:00
Южная Корея
4 : 0
Молдавия
21.01.2022 21 янв. 2022 пт 14:00
Январь
Южная Корея
4
Молдавия
0
Товарищеские матчи. Сборные , Январь
21.01.2022 21 янв. 2022 пт 14:00
Южная Корея
4 : 0
Молдавия
21.01.2022 21 янв. 2022 пт 14:00
Январь
Южная Корея
4
Молдавия
0
Товарищеские матчи. Сборные , Январь
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