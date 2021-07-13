Южная Корея
коронавирус
В спортзалах Сеула ограничили скорость беговых дорожек и запретили быструю музыку. Так в городе борются с ковидом
вчера, 16:51
Администрация Сеула ввела дополнительные ограничения на работу спортзалов из-за распространения коронавируса.
- Запрещена музыка с темпом более 120 ударов в минуту.
- Скорость беговых дорожек ограничена шестью километрами в час.
- Посетителям запрещено принимать душ и находиться в зале дольше двух часов.
Местные органы здравоохранения считают, что из-за ограничений люди будут дышать менее интенсивно и, следовательно, не так активно распространять вирус.
Ограничения сохранят минимум на две недели. Владельцы залов, опрошенные Reuters, The Korea Herald и другими СМИ, усомнились в эффективности мер. «Многие носят наушники – как вы будете контролировать их плейлисты», – сказал один из них.
- С конца июня в Южной Корее фиксируют рост заболевания коронавирусом. В середине месяца число новых случаев держалось на отметке в 400-500 в день. В начале июля превысило 1300.
- 9 июля там выявили 1378 новых заболевших – максимальное число с начала пандемии.
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