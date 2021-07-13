Южная Корея
коронавирус
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#Южная Корея #коронавирус

В спортзалах Сеула ограничили скорость беговых дорожек и запретили быструю музыку. Так в городе борются с ковидом

вчера, 16:51

Администрация Сеула ввела дополнительные ограничения на работу спортзалов из-за распространения коронавируса.

  • Запрещена музыка с темпом более 120 ударов в минуту.
  • Скорость беговых дорожек ограничена шестью километрами в час.
  • Посетителям запрещено принимать душ и находиться в зале дольше двух часов.

Местные органы здравоохранения считают, что из-за ограничений люди будут дышать менее интенсивно и, следовательно, не так активно распространять вирус.

Ограничения сохранят минимум на две недели. Владельцы залов, опрошенные Reuters, The Korea Herald и другими СМИ, усомнились в эффективности мер. «Многие носят наушники – как вы будете контролировать их плейлисты», – сказал один из них.

  • С конца июня в Южной Корее фиксируют рост заболевания коронавирусом. В середине месяца число новых случаев держалось на отметке в 400-500 в день. В начале июля превысило 1300.
  • 9 июля там выявили 1378 новых заболевших – максимальное число с начала пандемии.
Источник:
Reuters
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