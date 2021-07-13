В спортзалах Сеула ограничили скорость беговых дорожек и запретили быструю музыку. Так в городе борются с ковидом

Администрация Сеула ввела дополнительные ограничения на работу спортзалов из-за распространения коронавируса.

Запрещена музыка с темпом более 120 ударов в минуту.

Скорость беговых дорожек ограничена шестью километрами в час.

Посетителям запрещено принимать душ и находиться в зале дольше двух часов.

Местные органы здравоохранения считают, что из-за ограничений люди будут дышать менее интенсивно и, следовательно, не так активно распространять вирус.

Ограничения сохранят минимум на две недели. Владельцы залов, опрошенные Reuters, The Korea Herald и другими СМИ, усомнились в эффективности мер. «Многие носят наушники – как вы будете контролировать их плейлисты», – сказал один из них.