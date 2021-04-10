Фанаты в Румынии смотрели матч на воздушном шаре. На стадион нельзя из-за коронавируса, но они покупают билеты
«Динамо» из Бухареста проиграло (1:3) четвертую игру подряд в чемпионате Румынии. В этом матче «Академика Клинчени» даже забила гол прямым ударом с углового. Но главным событием игры стал воздушный шар, который запустили фанаты «Динамо». Несколько человек смотрели матч с платформы. Об этом подробно рассказал румынский журналист Эмануэль Рошу.
«Динамо» показало несколько фотографий:
«Мы хотим на стадион», – баннер с такими словами спустился с шара прямо во время матча. В Румынии действуют ограничения из-за коронавируса, но фанаты «Динамо» все равно выкупают билеты на матчи клуба. BalkanInsight в январе делал об этом большой разборный материал. Основные выводы из него:
- Инвесторы не выполняют обещания. Долги клуба постоянно растут. Пандемия бьет по бюджету, игроки бастуют.
- Фанаты покупают больше билетов, чем когда-то до этого. Хотя не приходят на стадион. Некоторые даже платят за виртуальное пиво.
- Каждый виртуальный билет стоит 1 евро. Когда набирается внушительная сумма, она переводится на счет клуба.
- Всем занимается DDB – ассоциация фанатов «Динамо». Фанаты «Динамо» еще и выкупили 10% клубных акций. Так они спасли клуб от банкротства.
Во время серии поражений был и еще один важный матч. Киевское «Динамо» сыграло с «Динамо» из Бухареста. Выиграло 3:0, но весь доход с игры пошел на финансовую помощь румынскому клубу. Важной фигурой матча стал Мирча Луческу.
Игра проходила в Киеве. Фанаты бухарестского «Динамо» подарили Луческу специальную картину. Остался ему и игровой вымпел. В «Динамо» Луческу играл и тренировал.
С фанатами «Динамо» из Бухареста связано и много неприятных историй. Раньше клуб играл в еврокубках и добивался успехов в чемпионате Румынии. Случай из 2009-го: «Динамо» проигрывало «Словану» в Лиге Европы, а фанаты побежали на поле. Службы безопасности остановили их рядом с дорожками, но судья испугался и увел команды.