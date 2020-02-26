Чемпионат Румынии

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Плохая форма из-за постоянного секса. Так оправдывается президент клуба из Румынии
#ФКСБ
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Фанаты в Румынии смотрели матч на воздушном шаре. На стадион нельзя из-за коронавируса, но они покупают билеты
#Динамо Бухарест
«Стяуа» заменила аж четырех игроков за первые 30 минут. Виноват ковид
#Стяуа
Уникальное фото: игроки двух клубов празднуют счет матча вместе – потому что оба прошли в вышку
#Чемпионат Румынии
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