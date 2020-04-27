бокс
Умар Кремлев
Воздушный шар поднял в небо огромный баннер с Иисусом. Так Федерация бокса России подбадривает православных
27 апреля, 16:09
Федерация бокса России запустила в подмосковном Серпухове воздушный шар. Он держит большой баннер (несколько десятков квадратных метров) с изображением Иисуса Христа. Автор идеи – генеральный секретарь организации Умар Кремлев.
Так Федерация поздравила православных верующих с Красной горкой (Антипасха, явление Христа апостолу Фоме на восьмой день после воскресения).
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