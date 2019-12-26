Почему конфликтуют братья Емельяненко?
Федор Емельяненко дал интервью Sport24, в котором жестко прошелся по брату Александру. Федор разобрал конфликт с Александром, а ключевым моментом стала фраза: «А что касается Александра… Я молюсь, чтобы человек нашел себя. Для меня на сегодняшний день Александр мертв».
До октября 2017-го братья Емельяненко отказывались говорить друг о друге в прессе. Но в тот момент Александр дал сильное интервью «Советскому Спорту», в котором он:
• Рассказывал о всех неприятностях, которые произошли с ним.
• Рассказал о жизни в тюрьме.
• Разобрал окружение Федора: «Он окружил себя «друзьями», которые бегают за ним, и никогда никто не скажет ему правду в глаза из-за боязни потерять выгодные связи. Одни подхалимы вокруг него».
• Рассказал про взаимоотношения с братом: «По поводу Феди скажу так: у него своя жизнь, у меня – своя. Мы с ним не общаемся на протяжении десяти лет. Он сам не хочет со мной разговаривать, а я и не навязываюсь к нему».
• Заявил, что подрался с Крокопом вместо брата.
Александр нарушил молчание по поводу конфликта, Федор дал жесткий ответ. Федор Емельяненко написал открытое письмо брату через все тот же «Советский спорт», в котором: а) Попросил его не трогать его окружение; б) Сказал, что не просил драться с Крокопом; в) Заявил, что больше не может терпеть ложь брата в свой адрес, поэтому и отвечает ему (в первый и последний раз).
Никто точно не знает, с чем связаны плохие отношения братьев Емельяненко. По данным Алексея Сафонова (один из самых популярных журналистов, пишущих про ММА и смешанные единоборства), конфликт начался еще в начале десятилетия благодаря скандальным новостям вокруг Александра Емельяненко (в 2014-м его обвинили в изнасиловании домработницы).
До этого Федор всячески помогал брату (о чем говорил «Советскому Спорту»), после этого суда Александра отношение Федора к нему стало хуже. Алексей Сафонов писал: «Александр сел в тюрьму. Как у него там дела, Федор узнавал через родных, но не напрямую».
Инсайд Сафонова о том, что Александр сильно достал Федора своим поведением, подтвердил бывший менеджер Емельяненко-младшего Владимир Финкельштейн. Он сказал, что Федор неоднократно выручал брата, что видимо и сыграло негативную роль в его восприятии Александра.
Еще один важный момент – Финкельштейн сказал, что братья не общаются точно не десять лет. История от Финкельштейна: он вместе с Федором в 2012-м или в 2013-м помогали Александру выйти из запоя перед важнейшим боем.
С короткой перестрелкой в виде хлестких интервью в 2017-м братья Емельяненко дают небольшие комментарии, которые периодически противоречат друг другу.
В октябре Александр Емельяненко сказал: «У меня нет никакого конфликта с братом Федором. Я набрал ему год назад. Мы поговорили по телефону. Я у него спросил, есть ли у него ко мне какие-то вопросы. Он ответил: «Нет, все нормально, я не обижаюсь. А ты что, обижаешься?» Я сказал, что нет. Федор сказал, что нам надо увидеться и поговорить. Я попросил его, как он будет свободен, пусть наберет. Я на него не обижаюсь, и он на меня тоже. Но Федя не перезвонил в виду того, что сильно занят. А я и не тревожу».
Дальше – фраза Александра Емельяненко, которую он сказал в конце ноября: «Я точно знаю, что, когда задали Федору вопрос по поводу моего ареста, он с пеной у рта кричал: «Сажайте его! Пускай сидит!» Вот так все и произошло. Если он хочет поговорить, пускай сначала на землю опустится. Я могу ему рассказать, кто он есть на самом деле».
И ответил Федору на то, что «брат для него мертв»: «Вот мой ответ ему. Пусть пойдет и поставит свечку за упокой брата своего, которого он похоронил живым».
Конфликт, который длится уже несколько лет, но никто так точно и не знает, из-за чего он возник.