Почему конфликтуют братья Емельяненко?

До этого Федор всячески помогал брату (о чем говорил «Советскому Спорту»), после этого суда Александра отношение Федора к нему стало хуже. Алексей Сафонов писал: «Александр сел в тюрьму. Как у него там дела, Федор узнавал через родных, но не напрямую».

Инсайд Сафонова о том, что Александр сильно достал Федора своим поведением, подтвердил бывший менеджер Емельяненко-младшего Владимир Финкельштейн. Он сказал, что Федор неоднократно выручал брата, что видимо и сыграло негативную роль в его восприятии Александра.

Еще один важный момент – Финкельштейн сказал, что братья не общаются точно не десять лет. История от Финкельштейна: он вместе с Федором в 2012-м или в 2013-м помогали Александру выйти из запоя перед важнейшим боем.

С короткой перестрелкой в виде хлестких интервью в 2017-м братья Емельяненко дают небольшие комментарии, которые периодически противоречат друг другу.

В октябре Александр Емельяненко сказал: «У меня нет никакого конфликта с братом Федором. Я набрал ему год назад. Мы поговорили по телефону. Я у него спросил, есть ли у него ко мне какие-то вопросы. Он ответил: «Нет, все нормально, я не обижаюсь. А ты что, обижаешься?» Я сказал, что нет. Федор сказал, что нам надо увидеться и поговорить. Я попросил его, как он будет свободен, пусть наберет. Я на него не обижаюсь, и он на меня тоже. Но Федя не перезвонил в виду того, что сильно занят. А я и не тревожу».