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#Конор Макгрегор #UFC #MMA #Дональд Серроне

Билеты на бой Конора c Серроне раскупили за один день. Выручка – $10 млн

23 декабря 2019, 12:04

АГН Москва / Global Look Press

Конор Макгрегор и Дональд Серроне подерутся на UFC 246. Первый итог поединка еще до его начала – серьезная прибыль от продажи билетов, она составила $10 миллионов. Билеты на турнир были раскуплены всего за один день.

UFC в середине декабря выпустил промо-ролик к главному бою.

Что сейчас известно:

• Бой состоится в Лас-Вегасе 18 января.

• Место проведения – «Ти-Мобайл Арена», которую открыли 3,5 года назад. Тут играет хоккейный клуб «Вегас», периодически проводятся турниры UFC (например, прошлый – UFC 245), а в августе 2017-го дрались Мейвезер и Макгрегор. Во время соревнований по боксу/ММА арена вмещает 20 тысяч зрителей.

• Для Макгрегора это будет первый выход в октагон с момента поражения от Хабиба Нурмагомедова 8 октября 2018-го. Тогда ирландец проиграл в четвертом раунде в бою за титул чемпиона UFC в легком весе.

• Год у Макгрегора был насыщенным и без спорта – он продвигал свой виски и съездил ради этого в Москву, его обвиняли в изнасиловании, Конор судился из-за избиения старика в пабе.

• Серроне за это время дрался пять раз – победил Перри, Эрнандеса и Яквинту, но два последних боя проиграл – Фергюсону и Гейджи.

UFC

• Букмекеры больше верят в Макгрегора. Судя по коэффициентам, Конор – явный фаворит.

• Хабибу неинтересно кто выиграет, о чем он и сказал: «Это, так скажем, вторая лига, и кто там победит – мне все равно». Президент UFC Дэйна Уайт допустил, что Хабиб приедет на бой, чему очень удивился отец российского бойца: «С какой стати мы должны посещать этот турнир? Дональд Серроне, конечно, хороший парень, но у меня даже визы нет. С чего нам посещать этот бой?».

Что думают о бое другие известные люди:

Тито Ортис определился с симпатиями: «Поддерживаю Ковбоя (прозвище Серроне – прим.), потому что Конор ударил старика стулом, это было неуважительно. Просто позор, что его оштрафовали всего на тысячу долларов».

Джастин Гэджи лаконичен: «Считаю, что это шоу фриков».

Прогноз Дастина Порье: «Конор победит техническим нокаутом».

Менеджер Хабиба Али Абдель-Азизна стороне Ковбоя: «Верю, что Серроне победит Макгрегора».

До боя осталось меньше месяца. Серроне пока не обостряет: «Не собираюсь говорить плохо о Коноре. Мне все равно, что он делает в своей жизни. Я такой же дикий и сумасшедший, но по-своему. А то, что он делает внутри клетки и для спорта в целом невероятно. Для меня большая честь драться с ним. Это будет адский бой».

Все фото: АГН Москва / Global Look Press
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