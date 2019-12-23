Билеты на бой Конора c Серроне раскупили за один день. Выручка – $10 млн
Конор Макгрегор и Дональд Серроне подерутся на UFC 246. Первый итог поединка еще до его начала – серьезная прибыль от продажи билетов, она составила $10 миллионов. Билеты на турнир были раскуплены всего за один день.
UFC в середине декабря выпустил промо-ролик к главному бою.
Что сейчас известно:
• Бой состоится в Лас-Вегасе 18 января.
• Место проведения – «Ти-Мобайл Арена», которую открыли 3,5 года назад. Тут играет хоккейный клуб «Вегас», периодически проводятся турниры UFC (например, прошлый – UFC 245), а в августе 2017-го дрались Мейвезер и Макгрегор. Во время соревнований по боксу/ММА арена вмещает 20 тысяч зрителей.
• Для Макгрегора это будет первый выход в октагон с момента поражения от Хабиба Нурмагомедова 8 октября 2018-го. Тогда ирландец проиграл в четвертом раунде в бою за титул чемпиона UFC в легком весе.
• Год у Макгрегора был насыщенным и без спорта – он продвигал свой виски и съездил ради этого в Москву, его обвиняли в изнасиловании, Конор судился из-за избиения старика в пабе.
• Серроне за это время дрался пять раз – победил Перри, Эрнандеса и Яквинту, но два последних боя проиграл – Фергюсону и Гейджи.
• Букмекеры больше верят в Макгрегора. Судя по коэффициентам, Конор – явный фаворит.
• Хабибу неинтересно кто выиграет, о чем он и сказал: «Это, так скажем, вторая лига, и кто там победит – мне все равно». Президент UFC Дэйна Уайт допустил, что Хабиб приедет на бой, чему очень удивился отец российского бойца: «С какой стати мы должны посещать этот турнир? Дональд Серроне, конечно, хороший парень, но у меня даже визы нет. С чего нам посещать этот бой?».
Что думают о бое другие известные люди:
Тито Ортис определился с симпатиями: «Поддерживаю Ковбоя (прозвище Серроне – прим.), потому что Конор ударил старика стулом, это было неуважительно. Просто позор, что его оштрафовали всего на тысячу долларов».
Джастин Гэджи лаконичен: «Считаю, что это шоу фриков».
Прогноз Дастина Порье: «Конор победит техническим нокаутом».
Менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз – на стороне Ковбоя: «Верю, что Серроне победит Макгрегора».
До боя осталось меньше месяца. Серроне пока не обостряет: «Не собираюсь говорить плохо о Коноре. Мне все равно, что он делает в своей жизни. Я такой же дикий и сумасшедший, но по-своему. А то, что он делает внутри клетки и для спорта в целом невероятно. Для меня большая честь драться с ним. Это будет адский бой».