Билеты на бой Конора c Серроне раскупили за один день. Выручка – $10 млн

Что сейчас известно:

• Бой состоится в Лас-Вегасе 18 января.

• Место проведения – «Ти-Мобайл Арена», которую открыли 3,5 года назад. Тут играет хоккейный клуб «Вегас», периодически проводятся турниры UFC (например, прошлый – UFC 245), а в августе 2017-го дрались Мейвезер и Макгрегор. Во время соревнований по боксу/ММА арена вмещает 20 тысяч зрителей.

• Для Макгрегора это будет первый выход в октагон с момента поражения от Хабиба Нурмагомедова 8 октября 2018-го. Тогда ирландец проиграл в четвертом раунде в бою за титул чемпиона UFC в легком весе.

• Год у Макгрегора был насыщенным и без спорта – он продвигал свой виски и съездил ради этого в Москву, его обвиняли в изнасиловании, Конор судился из-за избиения старика в пабе.

• Серроне за это время дрался пять раз – победил Перри, Эрнандеса и Яквинту, но два последних боя проиграл – Фергюсону и Гейджи.