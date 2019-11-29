Новый соперник Конора носит шляпы, снимается в кино и обожает рассказывать о том, как чуть не умер
Журналист ESPN Бретт Окамото вчера у себя в твиттере анонсировал следующий бой Конора Макгрегора.
Конор подерется с Дональдом Серроне. Поединок пройдет 18 января в Лас-Вегасе на UFC 246 в рамках полусреднего веса. Сам Серроне отреагировал на это так:
Кто такой Дональд Серроне
Дональд Серроне – 36-летний боец легкого веса. В его карьере было 50 поединков, 36 из которых закончились победами. Известные оппоненты Серроне: Тони Фергюсон (поражение), Эл Яквинта (победа), Хорхе Масвидаль (победа), Эдди Альварес (победа), Нейт Диас (поражение), Дэнни Кастильо (победа).
Главные и интересные факты о Серроне:
• Кажется, этот бой пройдет на респектах (как и бой Хабиба и Порье). Серроне не говорил гадостей про Макгрегора (он лишь раз просил Конора «поднять задницу и подраться»), Конор же не задевал оппонента через прессу. Единственный комментарий от Серроне в СМИ: «Конор против Ковбоя – все хотели бы увидеть этот бой. Это будет веселая драка! Он отличный боец. Не хочу принижать его достоинств – бьет он очень мощно. Должен получиться отличный поединок. Конор, подпиши эту чертову сделку! Давай сделаем это».
• Серроне не просто так называет себя ковбоем. Главный и любимый его атрибут – ковбойская шляпа, в которой он постоянно появляется на важных мероприятиях (бои, трештоки, пресс-конференции). Серроне говорит: «Я обожаю шляпы. Я ковбой. Я стараюсь вести себя так. Вы заметили, я часто спокоен, редко отвечаю на провокации. Совсем как ковбой».
Его инстаграм забит фото в шляпах.
• Дональд Серроне снимался в кино. Тут привет брутальному ковбойскому образу Серроне. Им он и привлекает внимание режиссеров. КиноПоиск шепчет, что у него 6 съемок в фильмах и 4 участия в сериалах (там он играет самого себя).
• Дональд Серроне – классный гость для любого вечернего шоу, потому что все время рассказывает какие-нибудь интересные истории. Его любимая тема – о том, сколько раз он мог погибнуть. Серроне рассказывал, что много раз попадал в аварии, был близок к тому, чтобы получить смертельный удар при разных обстоятельствах, распарывал себе что-то жизненно важное (7 лет назад он упал с велосипеда, распорол живот. Хирурги, делая операцию, удалили часть желудка и кишок).
Самая любимая история связана с дайвингом. Сертификат на погружения в пещеры (одна из самых сложных категорий) он получил еще в старшей школе. Во время одного из погружений он спасал запутавшегося друга и сам чуть не умер. Серроне рассказывал, что воздуха почти не было и мысленно он уже прощался с жизнью, но в последний момент он собрался и нашел выход из пещеры.
«Я помогал другу, но он паниковал, барахтался, из-за этого со дна поднялись ил и песок. Я ничего не видел. Через мгновения я вырвался, а я был во тьме. Я не знал, как быть, я не знал, куда плыть. Я думал: «Черт, я здесь сдохну, и это будет очень глупо». Но в какой-то момент я сказал себе: «Ковбой, спокойно, ты не подохнешь таким образом. Плыви и думай, что нужно сделать, чтобы выбраться». И я выбрался.
Мы наорали друг на друга матом. Я был возмущен его тупостью и паникой. Друг материл меня, потому что я нарушил правило: если один из дайверов погибает, то второй, чтобы не погибнуть, не должен спасать его. Пошло все на *** [фиг]. Я спас моего *** [долбаного] друга. Я сделал правильную вещь», – говорил Серроне.
Что говорят о Серроне
Сейчас Конору нужен титульный бой. Бой с Серроне не будет таким. Но 36-летний боец с неплохой репутацией (пусть и не с самой лучшей статистикой) будет отличной предтитульной тренировкой для Конора.
Легковес UFC Дэн Хукер как-то говорил о том, что Серроне если не забьет Хабиба (если Уайт организует этот бой), то точно доставит ему немало проблем.
Тренер Конора Оуэн Родди говорил так: «Они оба зрелищные ударники, хотя Ковбой хорош и в партере. Если они подерутся, я думаю, что бой пройдет в стойке — это будет потрясающе».
Эл Эквинта проиграл Серроне бой, а после дал неожиданный комментарий. «У меня были возможности выиграть этот бой, и я должен был использовать их, но не сделал этого. Серроне вышиб из меня дерьмо так, как это делают ветераны. Он хорош, очень хорош», – говорил Яквинта.