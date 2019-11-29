Новый соперник Конора носит шляпы, снимается в кино и обожает рассказывать о том, как чуть не умер

• Дональд Серроне – классный гость для любого вечернего шоу, потому что все время рассказывает какие-нибудь интересные истории. Его любимая тема – о том, сколько раз он мог погибнуть. Серроне рассказывал, что много раз попадал в аварии, был близок к тому, чтобы получить смертельный удар при разных обстоятельствах, распарывал себе что-то жизненно важное (7 лет назад он упал с велосипеда, распорол живот. Хирурги, делая операцию, удалили часть желудка и кишок).

Самая любимая история связана с дайвингом. Сертификат на погружения в пещеры (одна из самых сложных категорий) он получил еще в старшей школе. Во время одного из погружений он спасал запутавшегося друга и сам чуть не умер. Серроне рассказывал, что воздуха почти не было и мысленно он уже прощался с жизнью, но в последний момент он собрался и нашел выход из пещеры.

«Я помогал другу, но он паниковал, барахтался, из-за этого со дна поднялись ил и песок. Я ничего не видел. Через мгновения я вырвался, а я был во тьме. Я не знал, как быть, я не знал, куда плыть. Я думал: «Черт, я здесь сдохну, и это будет очень глупо». Но в какой-то момент я сказал себе: «Ковбой, спокойно, ты не подохнешь таким образом. Плыви и думай, что нужно сделать, чтобы выбраться». И я выбрался.

Мы наорали друг на друга матом. Я был возмущен его тупостью и паникой. Друг материл меня, потому что я нарушил правило: если один из дайверов погибает, то второй, чтобы не погибнуть, не должен спасать его. Пошло все на *** [фиг]. Я спас моего *** [долбаного] друга. Я сделал правильную вещь», – говорил Серроне.