Дональд Серроне

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Конор подерется с Дональдом Серроне в Лас-Вегасе
#Конор Макгрегор
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Гейджи раньше дрался почти вслепую из-за плохого зрения и чуть не пропустил бой из-за инфекции глаз
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#UFC
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#Конор Макгрегор
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