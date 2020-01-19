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#UFC #Хабиб Нурмагомедов #MMA #Конор Макгрегор #Леброн Джеймс #Дональд Серроне #Нейт Диас #Бен Аскрен

Мир реагирует на победу Конора – в цитатах, твитах и мемах про плечо

19 января, 10:26

Бой Конора и Серроне длился 40 секунд – Конор достаточно легко вырубил Серроне. Реакция на этот бой – огонь. Звезды поддерживали Конора, ругали Серроне, шутили и недоумевали из-за того, что заплатили 65 долларов за просмотр такого быстрого боя.

Экс-боец UFC Бен Аскрен высказался относительно следующего соперника Конора: «Следующий бой Конора – против Масвидаля. Самый сильный вариант в UFC».

Другого мнения был Дэйна Уайт: «Конор был невероятен. Лучше, чем когда-либо. Он очень хочет реванш с Хабибом. После сегодняшнего поединка, их реванш будет самым большим боем в истории спорта. Это тот бой, который должен состояться следующим».

Пользователи в социальных сетях после этого немного поглумились над большим боссом UFC.

А вот Нейт Диас жестко прошелся по Дональду Серроне: назвал его слабаком, обматерил и сказал, что этот бой – подделка. Все эти фразы вы можете найти в его твиттере. Мы же опубликуем главный комментарий.

Камару Усман написал много плохого про Конора и его жену в своем твиттере. Позднее выяснилось, что аккаунт Усмана был взломан. Все записи Усман удалил.

Леброн же в восторге от боя. Поздравил Конора с возвращением.

Важное замечание от американских журналистов. По октагону перед боем Конор ходил 1 минуту и 37 секунд. Для уничтожения Серроне ему понадобилось всего 40 секунд.

Не обошлось и без троллинга. Вот парочка твитов по поводу ударов Конора плечом.

По разным данным, американские болельщики за трансляцию 40-секундного боя заплатили от 65 до 100 долларов. Теперь смеются над этим.

А это шутка о том, что бой-то получился коротким.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: официальный инстаграм UFC
Детальный разбор боя и всех событий вокруг:
Как Конор смог победить так быстро – разбираем покадрово
Конор обещал магическое возвращение – так и получилось
«Король вернулся». Речь Конора сразу после боя с Серроне
Быть Конором – это бинтоваться в костюме
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