Мир реагирует на победу Конора – в цитатах, твитах и мемах про плечо

Другого мнения был Дэйна Уайт: «Конор был невероятен. Лучше, чем когда-либо. Он очень хочет реванш с Хабибом. После сегодняшнего поединка, их реванш будет самым большим боем в истории спорта. Это тот бой, который должен состояться следующим».

Пользователи в социальных сетях после этого немного поглумились над большим боссом UFC.