Мир реагирует на победу Конора – в цитатах, твитах и мемах про плечо
Бой Конора и Серроне длился 40 секунд – Конор достаточно легко вырубил Серроне. Реакция на этот бой – огонь. Звезды поддерживали Конора, ругали Серроне, шутили и недоумевали из-за того, что заплатили 65 долларов за просмотр такого быстрого боя.
Экс-боец UFC Бен Аскрен высказался относительно следующего соперника Конора: «Следующий бой Конора – против Масвидаля. Самый сильный вариант в UFC».
Другого мнения был Дэйна Уайт: «Конор был невероятен. Лучше, чем когда-либо. Он очень хочет реванш с Хабибом. После сегодняшнего поединка, их реванш будет самым большим боем в истории спорта. Это тот бой, который должен состояться следующим».
Пользователи в социальных сетях после этого немного поглумились над большим боссом UFC.
А вот Нейт Диас жестко прошелся по Дональду Серроне: назвал его слабаком, обматерил и сказал, что этот бой – подделка. Все эти фразы вы можете найти в его твиттере. Мы же опубликуем главный комментарий.
Камару Усман написал много плохого про Конора и его жену в своем твиттере. Позднее выяснилось, что аккаунт Усмана был взломан. Все записи Усман удалил.
Леброн же в восторге от боя. Поздравил Конора с возвращением.
Важное замечание от американских журналистов. По октагону перед боем Конор ходил 1 минуту и 37 секунд. Для уничтожения Серроне ему понадобилось всего 40 секунд.
Не обошлось и без троллинга. Вот парочка твитов по поводу ударов Конора плечом.
По разным данным, американские болельщики за трансляцию 40-секундного боя заплатили от 65 до 100 долларов. Теперь смеются над этим.
А это шутка о том, что бой-то получился коротким.