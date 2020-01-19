Конор обещал магическое возвращение – так и получилось

Конор Макгрегор еще до поединка с Дональдом Серроне впечатлял необычными решениями. Во время подготовки он отказался от алкоголя (для Конора – событие), а одним появлением на арене показал моральное доминирование над всеми вокруг. Конору бинтовали руки, а он все равно не снял костюм. Сидевший в футболке Серроне противостоять этому никак не мог.

«Этот бой заряжает меня. Я в предвкушении: это будет хорошая ночь. Я буду сиять 19 января, создам магию в октагоне, как делал это уже много раз. Это будет нечто особенное. Чувствую себя просто потрясающе, полон чертовой энергии, никакой боли и зажатости», – рассказывал Макгрегор за несколько дней до боя. Напоминаем: он не дрался с октября 2018-го.

Сам бой занял всего 40 секунд, но ведь это и есть та самая обещанная магия Конора? Серроне перед поединком рассуждал о возможном реванше, который даст Конору в случае своей победы. Но по самому бою соперник Конора запомнился только закрытой позой в момент избиения. Да – Серроне продолжал бой даже после сильного пропущенного удара, но это его единственное достижение.

Зафиксируем миг в нескольких твитах. Так бойцы выходили в октагон: