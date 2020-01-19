Конор обещал магическое возвращение – так и получилось
Конор Макгрегор еще до поединка с Дональдом Серроне впечатлял необычными решениями. Во время подготовки он отказался от алкоголя (для Конора – событие), а одним появлением на арене показал моральное доминирование над всеми вокруг. Конору бинтовали руки, а он все равно не снял костюм. Сидевший в футболке Серроне противостоять этому никак не мог.
«Этот бой заряжает меня. Я в предвкушении: это будет хорошая ночь. Я буду сиять 19 января, создам магию в октагоне, как делал это уже много раз. Это будет нечто особенное. Чувствую себя просто потрясающе, полон чертовой энергии, никакой боли и зажатости», – рассказывал Макгрегор за несколько дней до боя. Напоминаем: он не дрался с октября 2018-го.
Сам бой занял всего 40 секунд, но ведь это и есть та самая обещанная магия Конора? Серроне перед поединком рассуждал о возможном реванше, который даст Конору в случае своей победы. Но по самому бою соперник Конора запомнился только закрытой позой в момент избиения. Да – Серроне продолжал бой даже после сильного пропущенного удара, но это его единственное достижение.
Зафиксируем миг в нескольких твитах. Так бойцы выходили в октагон:
Вот их приветствие:
Через несколько секунд Конор уже радовался победе:
«Это произошло так быстро», – сказал Серроне после боя. Для него это уже второе поражение подряд, но останавливать карьеру Серроне не собирается. Конор проявлял привычные эмоции: «Я вернулся! Король вернулся!». Он рассказал, что не думает о защите титулов – важнее, что его никто не вычеркнет из истории.
Тот случай, когда возвращение Конора точно получилось королевским.