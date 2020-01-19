Быть Конором – это бинтоваться в костюме

Конор Макгрегор впечатлил еще до боя с Дональдом Серроне. Сначала удивил одним своим приездом. Чтобы вы понимали важность этого вполне обычного события: приезд Конора на арену показали даже в трансляции матча НБА между «Лейкерс» и «Хьюстоном». Там это как раз совпало с паузой в конце игры.