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#Конор Макгрегор #UFC #MMA #Дональд Серроне

Быть Конором – это бинтоваться в костюме

19 января, 08:25

Конор Макгрегор вернулся в октагон впервые с октября 2018 года.

АГН Москва/Global Look Press

Конор Макгрегор впечатлил еще до боя с Дональдом Серроне. Сначала удивил одним своим приездом. Чтобы вы понимали важность этого вполне обычного события: приезд Конора на арену показали даже в трансляции матча НБА между «Лейкерс» и «Хьюстоном». Там это как раз совпало с паузой в конце игры.

Походку Конора в твиттере сравнивают с появлениями Винса Макмэна – промоутера из реслинга. Пока Конор влетал на арену с огромной скоростью, Серроне улыбался и внешне смотрелся расслабленным.

Дальше – еще один процесс перед боем, где каждый показал себя по-разному. Бинтоваться в костюме для Конора – обычное дело.

Его соперник выглядел намного проще. Пусть и с момента прихода на арену явно поменялся в лице.

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