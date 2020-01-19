Конор Макгрегор
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Дональд Серроне
Быть Конором – это бинтоваться в костюме
19 января, 08:25
Конор Макгрегор впечатлил еще до боя с Дональдом Серроне. Сначала удивил одним своим приездом. Чтобы вы понимали важность этого вполне обычного события: приезд Конора на арену показали даже в трансляции матча НБА между «Лейкерс» и «Хьюстоном». Там это как раз совпало с паузой в конце игры.
Походку Конора в твиттере сравнивают с появлениями Винса Макмэна – промоутера из реслинга. Пока Конор влетал на арену с огромной скоростью, Серроне улыбался и внешне смотрелся расслабленным.
Дальше – еще один процесс перед боем, где каждый показал себя по-разному. Бинтоваться в костюме для Конора – обычное дело.
Его соперник выглядел намного проще. Пусть и с момента прихода на арену явно поменялся в лице.
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