Конор Макгрегор
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Дональд Серроне
Что надо знать о бое Конора и Серроне
18 января, 16:53
- Конор Макгрегор и Дональд Серроне проведут бой на UFC 246. Их поединок пройдет в рамках основного карда: все прелимы завершатся к 6:00 по Москве – дальше можно включаться и ждать Конора. Выход бойцов запланирован на 6:20 утра.
- Варианты, где посмотреть бой: «Рен ТВ», «UFC ТВ», «UFC Fight Pass». На каналах UFC можно глянуть и прелимы – они стартуют в 2:15 по московскому времени. UFC 246 проходит в Лас-Вегасе – от этого и такое время начала.
- Уже известны гарантированные гонорары Конора и Серроне за этот поединок. Макгрегору полагается 3 милллиона долларов, Серроне – 200 тысяч. Серроне получит такую же сумму, если победит Конора. При таком сценарии он сразу обещает Конору реванш.
- Макгрегор – фаворит боя хотя бы из-за общей статистики. В карьере Конора есть четыре поражения, у Серроне их набралось 13. Конор не дрался с октября 2018-го, когда проиграл Хабибу. Серроне в сентябре 2019-го нокаутом проиграл Гэтжи.
- Дэйна Уайт рассказал о привлекательности вывески боя Конора и Серроне: «UFC знал потенциал этого поединка. Конор распродал все билеты за несколько минут. Мы заработали с этого 10,6 миллиона долларов. Так что бой уже рекордный».
- Серроне анонсировал бой с Конором через битву алкоголя. Он имеет контракт с пивоварней Budweiser, а Конор продает собственный виски. Официальный анонс боя от UFC смотрите здесь.
- Это не совсем в стиле Конора, но он проведет бой в атмосфере взаимного уважения. Об этом рассказывал сам Макгрегор– он давно смотрит бои Серроне и восхищается его способностью драться с любыми бойцами. Сам Серроне тоже нормально воспринимает Конора. Они оба не любят Хабиба.
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