Дональда Серроне воспитал дедушка. Он вытаскивал его из тюрем, лечил синдром дефицита внимания и умер в вечер первого боя в UFC
Старший Дональд Серроне был доктором и занимался семейной практикой в пригороде Денвера. Но в 23 года он перенес сердечный приступ, вызванный осложнениями после лечения лимфомы Ходжкина. Удар повредил ногу, парализовал руку и отрезал навык чтения. Жена Джерри заново учила его читать, используя детские книжки, и заново ходить ровно, исправляя походку через ковбойские сапоги.
Спустя пару десятилетий Дональд Серроне так же вытаскивал внука.
У младшего Серроне был синдром дефицита внимания, усложняемый затем неприятным разводом родителей. С ним непросто: однажды ночью Джерри позвонила полиция и сказала, что кто-то взобрался в их офис и перерыл там все вещи. Оказалось, что это были просто игры маленького Дональда. Позднее похожие звонки повторялись еще много раз и по разным поводам. Несмотря на тяжелый диагноз, дед не хотел пичкать его таблетками и верил, что тому нужно просто верно применить свою сущность: «Они хотят сделать его тихим. Но он не тихий. Просто он ковбой».
Родители развелись, когда Дональд учился в старшей школе, и тогда же он окончательно переехал на ранчо дедушки и бабушки. Они терпеливо любили его и выносили любые истории. Разбросанные вещи, безвкусный плакат на всю стену, крики. Когда Дональда арестовывали, дедушка просто приезжал в тюрьму с заготовленной пачкой наличных – он уже знал, что для залога не принимают чеки.
Джерри рассказывала, как они нашли Дональда около пяти утра. Закованного в наручники и избитого в кровь двумя полицейскими. Потом она вспоминала: тот эпизод помог смириться со всей бойцовской карьерой внука. «Всякий раз, когда приближается очередной жесткий противник, я думаю о том, что их хотя бы не двое, а на нем нет наручников».
Дедушка учил совету Авраама Линкольна: «Кем бы ты ни был – будь хорошим».
Дональд поздно нашел свою нишу. Сначала он объезжал быков, потом – ушел в тайский бокс, и только после 20 лет вышел на единоборства. Дедушка поддерживал любой карьерный потенциал и путешествовал с Дональдом по первым турнирам и спортивным лагерям. Когда карьера выруливала на серьезный уровень, Дональд и команда искали место для тренировок и работы. Остановились на ранчо в Альбукерке. Но банк не давал молодому бойцу без стабильной работы кредит на участок. Ок, дедушка втайне оформил все на себя. Потому что верил в Дональда и видел, как тот взволнован и погружен в среду MMA.
К концу двухтысячных рак, который сдерживаемый 50 лет, вернулся. За следующие пару лет состояние ухудшалось, но старший Дональд говорил младшему: «Я не умру, пока ты не попадешь в UFC».
О болезни и скорой смерти он рассказал ему по телефону − в этот момент на второй линии был звонок от промоутеров UFC.
Пока один Дональд Серроне готовился к бою, второй − цеплялся за остатки жизни.
5 февраля 2011-го дедушка лежал в хосписе и уже не реагировал на внешние раздражители. Жена Джерри знала, что сейчас работает только слух. Она попросила человека, который был в тот момент на арене, включить громкую связь и приложила телефон к уху Дональда.
Один Дональд Серроне победил удушающим приемом. Второй − умер через несколько часов после.
По материалам Sports Illustrated и MMA Fighting.