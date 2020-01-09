Дональда Серроне воспитал дедушка. Он вытаскивал его из тюрем, лечил синдром дефицита внимания и умер в вечер первого боя в UFC

Старший Дональд Серроне был доктором и занимался семейной практикой в пригороде Денвера. Но в 23 года он перенес сердечный приступ, вызванный осложнениями после лечения лимфомы Ходжкина. Удар повредил ногу, парализовал руку и отрезал навык чтения. Жена Джерри заново учила его читать, используя детские книжки, и заново ходить ровно, исправляя походку через ковбойские сапоги.

Спустя пару десятилетий Дональд Серроне так же вытаскивал внука.

У младшего Серроне был синдром дефицита внимания, усложняемый затем неприятным разводом родителей. С ним непросто: однажды ночью Джерри позвонила полиция и сказала, что кто-то взобрался в их офис и перерыл там все вещи. Оказалось, что это были просто игры маленького Дональда. Позднее похожие звонки повторялись еще много раз и по разным поводам. Несмотря на тяжелый диагноз, дед не хотел пичкать его таблетками и верил, что тому нужно просто верно применить свою сущность: «Они хотят сделать его тихим. Но он не тихий. Просто он ковбой».