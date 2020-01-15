Где смотреть бой Конора и Серроне

«UFC ТВ» / ТВ, онлайн

Цена: 199₽ / месяц

Пробный период: 7 дней (не на всех тарифах)

Время: с 4:00 (прелимы + основной кард)

Телеканал «UFC ТВ» есть в пакете кабельного ТВ у «Ростелекома». Если у вас другой провайдер, то можно подписаться на него онлайн на сайте Wink – за 199 рублей вы купите месячную подписку не только на «UFC ТВ», но и еще на 114 каналов. Там же можно выбрать пробный период на одну неделю бесплатно.