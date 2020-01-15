Где смотреть бой Конора и Серроне
Бой Конора и Серроне состоится 19 января в рамках мероприятия UFC 246. Ниже – время начала отдельных частей ивента, а полный состав участников есть на сайте UFC. В зависимости от того, с какого момента вы хотите начать просмотр и сколько вы готовы за него заплатить, мы подобрали для вас три варианта – включая один бесплатный.
- 02:15. Ранние прелимы.
- 04:00. Прелимы.
- 06:00. Основной кард.
«Рен ТВ» / ТВ, онлайн
Цена: бесплатно
Пробный период: не требуется
Время: с 6:20 (основной кард)
«Рен ТВ» покажет основную часть боя по ТВ бесплатно. Если у вас нет телевизора, то на сайте есть прямая трансляция эфира – правда, в анонсе «Рен ТВ» не подтверждал, что эта функция будет работать во время боя, так что на всякий случай проверьте и другие варианты.
«UFC ТВ» / ТВ, онлайн
Цена: 199₽ / месяц
Пробный период: 7 дней (не на всех тарифах)
Время: с 4:00 (прелимы + основной кард)
Телеканал «UFC ТВ» есть в пакете кабельного ТВ у «Ростелекома». Если у вас другой провайдер, то можно подписаться на него онлайн на сайте Wink – за 199 рублей вы купите месячную подписку не только на «UFC ТВ», но и еще на 114 каналов. Там же можно выбрать пробный период на одну неделю бесплатно.
«UFC Fight Pass» / онлайн
Цена: 999₽ / месяц
Пробный период: нет
Время: с 2:15 (ранние прелимы + прелимы + основной кард)
Зайдя на сам сайт, вы можете запутаться. Там предлагают купить либо месячный доступ за 399 рублей, либо бой отдельно за 999. Хочется выбрать первый вариант, но нужный бой в него не включен – вам все равно придется докупить тот, который за тысячу.