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#UFC #MMA #Конор Макгрегор #Дональд Серроне

Где смотреть бой Конора и Серроне

15 января, 10:58

Бой Конора и Серроне состоится 19 января в рамках мероприятия UFC 246. Ниже – время начала отдельных частей ивента, а полный состав участников есть на сайте UFC. В зависимости от того, с какого момента вы хотите начать просмотр и сколько вы готовы за него заплатить, мы подобрали для вас три варианта – включая один бесплатный.

  • 02:15. Ранние прелимы.
  • 04:00. Прелимы.
  • 06:00. Основной кард.

«Рен ТВ» / ТВ, онлайн

Цена: бесплатно

Пробный период: не требуется

Время: с 6:20 (основной кард)

«Рен ТВ» покажет основную часть боя по ТВ бесплатно. Если у вас нет телевизора, то на сайте есть прямая трансляция эфира – правда, в анонсе «Рен ТВ» не подтверждал, что эта функция будет работать во время боя, так что на всякий случай проверьте и другие варианты.

«UFC ТВ» / ТВ, онлайн

Цена: 199₽ / месяц

Пробный период: 7 дней (не на всех тарифах)

Время: с 4:00 (прелимы + основной кард)

Телеканал «UFC ТВ» есть в пакете кабельного ТВ у «Ростелекома». Если у вас другой провайдер, то можно подписаться на него онлайн на сайте Wink – за 199 рублей вы купите месячную подписку не только на «UFC ТВ», но и еще на 114 каналов. Там же можно выбрать пробный период на одну неделю бесплатно.

«UFC Fight Pass» / онлайн

Цена: 999₽ / месяц

Пробный период: нет

Время: с 2:15 (ранние прелимы + прелимы + основной кард)

Зайдя на сам сайт, вы можете запутаться. Там предлагают купить либо месячный доступ за 399 рублей, либо бой отдельно за 999. Хочется выбрать первый вариант, но нужный бой в него не включен – вам все равно придется докупить тот, который за тысячу.

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