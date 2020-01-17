«Мышление очкошника». Конора и Серроне сближает вражда с Хабибом

Серроне не ответил на это. Последнее, что говорил он о Хабибе, было о стиле борьбы. В этой реплике Серроне отметил минусы, но сделал это с некоторым уважением: «Все знают, что Хабиб просто зверь! Он валит всех в партер и контролирует, контролирует. Если его не нокаутировать, то бой пройдет именно так. У него идеальные тейкдауны и потрясающий контроль».

Еще одна фраза, сказанная Серроне в адрес Хабиба после победы над Майклом Перри: «Да, я возвращаюсь. Хабиб, я иду за тобой. Я иду за твоим поясом».

Серроне неоднократно говорил, что мечтает о бое с Хабибом. При этом он утверждал, что готов даже на поединок в промежуточном весе – лишь бы Хабиб согласился.

И да, о бое Хабибом Серроне говорил еще в 2016-м: «Я не боюсь Хабиба. Все говорят, типа он мужик, но это неправда. Давай уже, сделай это, Хабиб — легкий вес, полусредний, средний. Как тебе будет угодно. Ему нужен месячный перерыв? Я буду драться с тобой в любом весе, в каком ты захочешь. Я финишер, а Хабиб — нет. Односторонний скучный боец, и это одна из причин, по которым UFC его не раскручивает».