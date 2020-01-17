«Мышление очкошника». Конора и Серроне сближает вражда с Хабибом
Слова Конора про Дональда Серроне на пресс-конференции: «Я уважаю Дональда. Давно смотрю его бои. Немногие бойцы переходят из одной весовой категории в другую. Он один из тех, который согласится на поединок с любым соперником в любом весе». Серроне ответил уважением.
Дуэль взглядов тоже прошла на респекте: толкотни, колких фраз и оскорбительных жестов не было. Макгрегор и Серроне попозировали перед камерами, встали в стойку, поулыбались друг другу, пожали руки и разошлись. Давно мы не видели такого Конора!
Что объединяет Серроне и Конора, кроме того, что они оба – первоклассные бойцы UFC? Все просто – общая неприязнь к Хабибу. По Конору все и так понятно: унизительное поражение, скандальные события вне октагона. Интересно, что у Серроне с Хабибом тоже контры – он тоже периодически задевает Хабиба, но делает это не так жестко (в отличие от Хабиба).
Недавно Дональд Серроне в своем инстаграме опубликовал видео, в котором рассказал о подготовке и психологическом состоянии перед боями. «Из раза в раз я боюсь, нервничаю. Думаю: блин, у меня руки тяжелые, ноги тяжелые. И рано приезжаешь на арену, смотришь бои, следишь за временем, сколько осталось до выхода», – говорил Серроне в том видео.
Хабиб ответил на это сториз с очень понятной фразой.
Серроне не ответил на это. Последнее, что говорил он о Хабибе, было о стиле борьбы. В этой реплике Серроне отметил минусы, но сделал это с некоторым уважением: «Все знают, что Хабиб просто зверь! Он валит всех в партер и контролирует, контролирует. Если его не нокаутировать, то бой пройдет именно так. У него идеальные тейкдауны и потрясающий контроль».
Еще одна фраза, сказанная Серроне в адрес Хабиба после победы над Майклом Перри: «Да, я возвращаюсь. Хабиб, я иду за тобой. Я иду за твоим поясом».
Серроне неоднократно говорил, что мечтает о бое с Хабибом. При этом он утверждал, что готов даже на поединок в промежуточном весе – лишь бы Хабиб согласился.
И да, о бое Хабибом Серроне говорил еще в 2016-м: «Я не боюсь Хабиба. Все говорят, типа он мужик, но это неправда. Давай уже, сделай это, Хабиб — легкий вес, полусредний, средний. Как тебе будет угодно. Ему нужен месячный перерыв? Я буду драться с тобой в любом весе, в каком ты захочешь. Я финишер, а Хабиб — нет. Односторонний скучный боец, и это одна из причин, по которым UFC его не раскручивает».
4 года назад Серроне был дерзким и жестким, но со временем пересмотрел свое поведение. Американские журналисты до сих пор пишут, что Серроне мечтает о поединке с Хабибом, несмотря на статистику: бои с Гейджи и Тони Фергюсоном он проиграл. Так что вариант с махачем против Хабиба становится возможным, если только Серроне вынесет Конора.