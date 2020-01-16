Конор готовится к бою – и таким вы его еще не видели: уважает соперника, говорит о детях, не пьет алкоголь
У Конора Макгрегора сейчас трудный период. Он проиграл два боя подряд: Мэйвезеру в боксе и Хабибу за звание главного чемпиона единоборств – и после этого уже полтора года не выступал. Зато много наследил в побочной части: назойливо рекламировал виски, бил старика в баре, был обвинен в изнасиловании, а до этого – в грабеже и хулиганстве. И очень-очень много говорил.
Сейчас Конор в ловушке образа, который сам же построил. Слава чемпиона после двух поражений затуманилась. Но без нее вагон скандалов и трештока уже не веселит. Прямо сейчас Конор, возможно, стоит перед краем большой карьеры: ему уже 31, а еще одно поражение совсем отбросит его состоятельность как титульного бойца (и, например, реванш с Хабибом, о котором Конор говорит каждый месяц точно, никогда не произойдет). Деньги, вероятно, никуда не денутся, но спортивная амбициозность умрет.
Поэтому Конор готовится к бою с Серроне по-особому. Минимум бравады, куча тренировок и режим тотальной собранности.
«Скажу честно: это лучший Конор, которого я видел. Полгода назад я не был уверен, что это возможно сделать», – так сказал его тренер Джон Кавана.
Расслабляется он только, когда проводит такие спарринги:
Конор меняет питание и впечатляет в зале
Конор работает с Джорджем Локхартом – специалистом по питанию, клиенты которого в основном спортсмены из смешанных единоборств. Не все довольны его работой: например, их критиковала бразильянка Крис Жустино.
Конор говорил, что перед последним боем сгонка веса была чересчур интенсивной: «За пять дней до него у меня было только куриное филе с ложкой миндального масла трижды день. И восемь литров воды». Теперь он сконцентрирован на силе, выносливости и технике, а не на весогонке.
Сейчас – особое внимание балансу белков и углеводов, снижению веса и тренировкам. «Я ем мясо курицы, лосося, стейки, много зелени и некоторые фрукты, например, бананы. Также – яйца или омлет. Пью воду – обычную или кокосовую». И никакого фастфуда.
«Я в лучшей форме за всю жизнь – и умственной, и физической».
Что еще помогло – отказ от алкоголя: «В последний раз я пил пару месяцев назад, может, даже три или четыре. Пил целую неделю перед тем, как завязать. Когда готовился к бою с Хабибом – тоже пил. Зачем? Не знаю, хотелось яда что ли».
Еще одно изменение – новый человек в тренировочном лагере. Это участник двух Олимпиад боксер Фил Сатклифф: «В последние шесть-семь недель, пока он тренируется со мной, его навыки бокса феноменальны. Они возвращаются. Он отдается на 100%». Сатклифф говорит, что помогает больше советами по технике.
Конор остыл с трештоком
Дал длинное и довольно спокойное интервью журналисту Ариэлю Хельвани.
О Серроне: «Ценю его, он много дрался, он тоже семейный человек, с этими историями о бабушке и вообще. Я это уважаю».
О Хабибе и России: «Хотел бы закончить год боем с Хабибом в Москве. Москва – прекрасное место, как и Россия в целом. Русские впечатлили. Хабиб говорит, что для реванша я должен выиграть 10 боев. Просто он не хочет боя, это страх».
О семье: «Мне все помогают, мои дети, жена, сестры – они все здесь в Лас-Вегасе. Я очень счастлив. Мои дети спасли мне карьеру. Будут ли они на бое? Дочь еще маленькая, а сын, возможно, будет».
На дуэли взглядов Конор трижды пожимал руку Серроне.
Что еще окружает бой
Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что билеты на бой с Серроне были проданы за несколько минут: «Мы выручили $10,6 миллионов. Бой уже бьет рекорды. Конор — суперзвезда этого вида спорта. Он феномен, и зарабатывает большие деньги с тех пор, как ступил в октагон».
Также, по словам Уайта, Конор считает, что Хабиб и Фергюсон не подерутся на UFC 249, и бой сорвется. И сам Макгрегор готов выйти на замену.
По бою с Серроне – экс-чемпион UFC Эдди Альварес считает, что сопернику Конора надо будет выйти на поединок так, будто это уже второй раунд. Прогноз Тайсона Фьюри: «Конор победит. Он нокаутирует Ковбоя».
Конор говорит, что бой не ради денег, но подчеркивает их значимость
«Возвращение и бой с Серроне – не ради денег. Я просто хочу жить так, как мне нравится. Когда у тебя много денег, то границ не существует – можно делать что угодно. Теперь я знаю, что хочу, и я это делаю».
Конор сообщил, что к 35 годам он станет миллиардером, а его гонорар составит $80 миллионов.
Реакция Серроне: «А он не хочет поделиться с Ковбоем? Хватит даже процента. Эти числа – они вообще реальные?».