Конор готовится к бою – и таким вы его еще не видели: уважает соперника, говорит о детях, не пьет алкоголь

У Конора Макгрегора сейчас трудный период. Он проиграл два боя подряд: Мэйвезеру в боксе и Хабибу за звание главного чемпиона единоборств – и после этого уже полтора года не выступал. Зато много наследил в побочной части: назойливо рекламировал виски, бил старика в баре, был обвинен в изнасиловании, а до этого – в грабеже и хулиганстве. И очень-очень много говорил.

Сейчас Конор в ловушке образа, который сам же построил. Слава чемпиона после двух поражений затуманилась. Но без нее вагон скандалов и трештока уже не веселит. Прямо сейчас Конор, возможно, стоит перед краем большой карьеры: ему уже 31, а еще одно поражение совсем отбросит его состоятельность как титульного бойца (и, например, реванш с Хабибом, о котором Конор говорит каждый месяц точно, никогда не произойдет). Деньги, вероятно, никуда не денутся, но спортивная амбициозность умрет.

Поэтому Конор готовится к бою с Серроне по-особому. Минимум бравады, куча тренировок и режим тотальной собранности.

«Скажу честно: это лучший Конор, которого я видел. Полгода назад я не был уверен, что это возможно сделать», – так сказал его тренер Джон Кавана.

Расслабляется он только, когда проводит такие спарринги: