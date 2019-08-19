Виски Конора уничтожают в пабах. Все из-за того видео, где он бьет старика
Уже несколько дней в мире обсуждают инцидент, который произошел еще четыре месяца. О нем узнали только сейчас, потому что появилось видео. В одном из ирландских пабов в Дублине бывший чемпион UFC Конор Макгрегор напал на пожилого мужчину.
По данным TMZ, Макгрегор купил там виски Proper 12 (собственной компании) и начал всех угощать. Один из посетителей отказался от алкоголя несколько раз и получил удар по лицу. После этого Макгрегора вытащили из бара.
Реакция очень негативная.
«Увидел, как Конор бьет старика. Больше не могу его поддерживать», – написал в твиттере пользователь Сэм Валлели и на видео вылил виски в канализацию.
Хабиб Нурмагомедов возмущен: «Это действительно очень плохо. Даже если пожилой человек ударит тебя по лицу 10 раз, ты не можешь ему ответить. Мы должны уважать стариков. Думаю, Конора должны посадить в тюрьму. Он должен задуматься о произошедшем. Сегодня он бьет старика, а что будет завтра?»
Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что знал об инциденте уже давно. И добавил: «Не знаю контекст всей истории, но это был спор из-за виски и он ударил старика по лицу.
За случай в Нью-Йорке он заплатил миллионы долларов. Потом он должен был заплатить фанату за разбитый телефон. Теперь он должен заплатить мужику из паба. Я просто не знаю, когда он очнется и скажет: «Я должен прекратить это».
Стипе Миочич не стал ругать Конора: «Не могу комментировать ситуацию, потому что мы не знаем всей истории. Может, он ему сказал что-нибудь неприемлемое. Я не хочу никого оправдывать, но мы не в курсе всего, что там произошло. В конфликте всегда есть две стороны».
«Может быть, он был неуважителен к Конору, плюнул в него, или сделал еще какое-то дерьмо, которого нет на видео, но эта десятисекундная запись, которую я видел, выглядит очень плохо», – отреагировал Хорхе Масвидаль.
Irish Mirror пишет, что старик отказался от виски со словами: «Мне твой напиток не нужен, не хочу пить это дерьмо». Источник ресурса также отметил, что с тех пор мужчина не ходил в этот бар.
Впрочем, владельца ирландского паба в Аполло-Бич (штат Флорида) Шона Райса объяснения не устроили. Он вместе с сотрудниками вылил в унитаз все запасы виски Proper 12, после чего в пабе разорвали большой плакат с изображением Конора.
Название Proper 12 Конор придумал сам. Proper – правильный, а число 12 – отсылка к почтовому индексу пригорода Дублина, где он вырос. Разработка напитка шла три года. Конор рассказывал, как изучал индустрию алкоголя под контролем уже покойного дедушки. По словам бойца, дед любил виски больше чем завтрак.
«Когда я решил сделать собственный виски, мы собрали команду и начали разработку бренда. Мы думали, это будет немного проще, а получился длинный и сложный проект, но я не собирался всех торопить. Я лучше всех знаю – ничто не заменит усердную работу».
Команда, о которой говорит Конор, разрабатывала продукт под названием Notorious, но запустить его не удалось – после презентации поступила жалоба от владельца ирландской пивоваренной компании, который зарегистрировал товарный знак Notorious еще за год до этого. Так виски Макгрегора и получил новое название – Proper 12.
В российских СМИ писали, что в России виски Макгрегора будет продаваться в сентябре, а стоить будет примерно 2500 рублей.