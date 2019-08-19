Виски Конора уничтожают в пабах. Все из-за того видео, где он бьет старика

Хабиб Нурмагомедов возмущен: «Это действительно очень плохо. Даже если пожилой человек ударит тебя по лицу 10 раз, ты не можешь ему ответить. Мы должны уважать стариков. Думаю, Конора должны посадить в тюрьму. Он должен задуматься о произошедшем. Сегодня он бьет старика, а что будет завтра?»

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что знал об инциденте уже давно. И добавил: «Не знаю контекст всей истории, но это был спор из-за виски и он ударил старика по лицу.

За случай в Нью-Йорке он заплатил миллионы долларов. Потом он должен был заплатить фанату за разбитый телефон. Теперь он должен заплатить мужику из паба. Я просто не знаю, когда он очнется и скажет: «Я должен прекратить это».

Стипе Миочич не стал ругать Конора: «Не могу комментировать ситуацию, потому что мы не знаем всей истории. Может, он ему сказал что-нибудь неприемлемое. Я не хочу никого оправдывать, но мы не в курсе всего, что там произошло. В конфликте всегда есть две стороны».