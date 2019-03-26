Ладно, никто не верит в уход Конора. Но есть основания для обеих версий
Если день вторника вы не провели без интернета, то знаете, что: а) объявление Конора об уходе из MMA – главная спортивная новость дня, б) большинство реакций на это – скепсис. Макгрегор создал резонанс, но ему почти не доверяют.
Конор однажды уже уходил
Это было три года назад. В апреле 2016-го он тоже написал короткое заявление в твиттере: «Я решил закончить молодым. Спасибо. Увидимся позже». Твит собрал 150 тысяч ретвитов, но через два дня Макгрегор пришел в фейсбук и сказал, что остается. Оказалось, что все это было давлением на UFC, которое собиралось активно использовать интервью Конора для продвижения их реванша с Нейтом Диасом. Ирландец хотел сконцентрироваться на тренировках и соглашался только на одну пресс-конференцию.
Возможно, свежее заявление – тоже часть тактики Макгрегора по давлению на UFC. Так, недавно он заявил, что хочет часть акций организации, если она планирует делать его бои не главными на мероприятиях, продвигая более молодых бойцов.
Он слишком много говорил про будущие бои
Все начало 2019-го Макгрегор активно готовил общество к своему возвращению.
Вот о ком он высказывался только за март:
- Третий бой с Диасом.
- Реванш с Максом Холлуэем.
- Новые встречи с Альдо и Порье.
- Конечно – реванш с Хабибом: «Это еще не конец».
Еще важное. В этом же марте Конор дважды заявлял, что скоро вернется.
Раз: «Переговоры о новом бое идут. Мы планируем июнь».
Два: «Я тяжело тренируюсь и возвращаюсь в октагон».
У Конора рекордный контракт на серию боев
О нем рассказал ESPN еще в сентябре 2018-го. По словам президента UFC Дэйны Уайта, контракт (он не назвал точной суммы, но это точно рекорд в истории организации) состоит из шести боев. С тех пор Конор провел только один. Впереди – как минимум пять.
Теперь в трех словах – почему он реально может уйти: виски, бокс, нервы
Сразу определимся: оснований верить заявлению Конора гораздо меньше, чем оснований не верить. Но все-таки мы их обозначим для полноты разбора.
Виски
Конор увлекся производством собственного бренда виски Proper Twelve. Это бизнес не только прибыльный, но и в какой-то степени личный. Дедушка Конора был огромным фанатом виски и подсадил внука на отношение к этому напитку как к некоему культурному явлению. Даже название Конор выбрал предельно родное: 12 – это индекс пригородного района Дублина, где молодой Макгрегор закалялся и рос. Он потратил несколько лет на создание продукта, активно изучает индустрию и настроен потеснить всех гигантов рынка.
В боях Конор давно и уже выиграл титулы. Развитие бренда виски, возможно, – то новое увлечение, которое возвращает ему драйв движения наверх.
Бокс
В послании Конора есть такие слова: «Я ухожу из спорта, известного как ММA». Они смущают. Почему именно такая формулировка? Значит ли это, что он просто переходит из октагона в ринг?
У перехода Макгрегора в бокс есть один сильный аргумент – деньги. Его шоу с Флойдом Мейвезером принесло 30 млн долларов только в виде чистого гонорара. Если прибавить сюда всякую рекламу и новый пиар виски, то это может стать отличной бизнес-стратегией еще на пару лет. Еще один бой с Флойдом, пару выставочных боев с другими популярными фигурами без рубки за пояса – и получатся хорошие несколько лет перед окончательным уходом из спорта.
Нервы
В этом же марте Конор попал в скандал с фанатом: тот нагло добивался фото, боец не выдержал и напал. Подобные инциденты происходят со звездами, когда тех сильно достает общественное давление.
Конор сейчас в очень непростом состоянии. Он может много заявлять о новых боях и отработанно дерзить, но его карьера беспощадно зависла. Из четырех последних боев в UFC он проиграл половину. Два последних боя (против Хабиба и против Мейвезера) принесли кучу денег, но не принесли славы и респекта. До встречи с Хабибом он вообще два года избегал октагон, из-за чего в ноябре 2017-го даже автоматически потерял титул чемпиона.
В январе Хабиб ответил Конору на очередной выпад одной короткой оглушающей фразой: «Ты будешь жить с этим позором всю жизнь».
За миллионом жарких цитат Конор Макгрегор почти никогда не говорит о себе откровенно. Что у него на душе? Где он брал мотивацию, когда стал чемпионом и живой легендой своего вида спорта? Как он переживал серию в несколько лет без успехов? Что если он действительно больше не чувствует в себе прежнего задора и уходит, пока этого не заметили все остальные?