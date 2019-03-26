Ладно, никто не верит в уход Конора. Но есть основания для обеих версий

Еще важное. В этом же марте Конор дважды заявлял, что скоро вернется.

Раз: «Переговоры о новом бое идут. Мы планируем июнь».

Два: «Я тяжело тренируюсь и возвращаюсь в октагон».

У Конора рекордный контракт на серию боев

О нем рассказал ESPN еще в сентябре 2018-го. По словам президента UFC Дэйны Уайта, контракт (он не назвал точной суммы, но это точно рекорд в истории организации) состоит из шести боев. С тех пор Конор провел только один. Впереди – как минимум пять.

Теперь в трех словах – почему он реально может уйти: виски, бокс, нервы

Сразу определимся: оснований верить заявлению Конора гораздо меньше, чем оснований не верить. Но все-таки мы их обозначим для полноты разбора.

Виски

Конор увлекся производством собственного бренда виски Proper Twelve. Это бизнес не только прибыльный, но и в какой-то степени личный. Дедушка Конора был огромным фанатом виски и подсадил внука на отношение к этому напитку как к некоему культурному явлению. Даже название Конор выбрал предельно родное: 12 – это индекс пригородного района Дублина, где молодой Макгрегор закалялся и рос. Он потратил несколько лет на создание продукта, активно изучает индустрию и настроен потеснить всех гигантов рынка.

В боях Конор давно и уже выиграл титулы. Развитие бренда виски, возможно, – то новое увлечение, которое возвращает ему драйв движения наверх.

Бокс

В послании Конора есть такие слова: «Я ухожу из спорта, известного как ММA». Они смущают. Почему именно такая формулировка? Значит ли это, что он просто переходит из октагона в ринг?

У перехода Макгрегора в бокс есть один сильный аргумент – деньги. Его шоу с Флойдом Мейвезером принесло 30 млн долларов только в виде чистого гонорара. Если прибавить сюда всякую рекламу и новый пиар виски, то это может стать отличной бизнес-стратегией еще на пару лет. Еще один бой с Флойдом, пару выставочных боев с другими популярными фигурами без рубки за пояса – и получатся хорошие несколько лет перед окончательным уходом из спорта.