«Король вернулся». Речь Конора сразу после боя с Серроне

Конор вырубил Серроне всего за 40 секунд. Разбил ему нос плечом, добавил с ноги и отпраздновал победу бурной речью:

«Я очень горжусь этим. Очень счастлив. Болельщики были просто феноменальными. Атака в самом начале боя? Я знал, что он не ожидал этого. Я вписал свое имя в историю. Все еще не верю, что я здесь. Я отпраздную победу и вернусь в зал.

Я вернулся! Король вернулся! Рад, что снова могу творить историю. Я первый боец в промоушене, кто оформил впечатляющие победы в полулегком, легком и полусреднем весе.

Готов вернуться в легкий вес, но мне комфортно и в полусреднем весе. Сейчас отпраздную победу в кругу семьи, а там посмотрим, что делать дальше.

Что касается по поводу моего следующего соперника. Каждый из этих придурков может получить шанс подраться со мной . Я готов.

Еще раз запишите: я снова вошел в историю. Эта победа для Ирландии и ирландцев, моей мамы и моей семьи».

Любопытная деталь: когда Конор говорил, что готов подраться с кем угодно, камеры выхватили Масвидаля. Его реакция на слова Конора: