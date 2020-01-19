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#Конор Макгрегор #UFC #MMA #Дональд Серроне

Конор после боя утешал Серроне – в ответ бабушка Серроне обняла Конора

19 января, 11:20
Николай Живоглядов

Конору хватило всего 40 секунд, чтобы разобраться с Дональдом Серроне. Все закончилось на респекте. Еще до боя Макгрегор говорил: «Ценю его, он много дрался, он тоже семейный человек, с этими историями о бабушке и вообще. Я это уважаю». 

Сразу после окончания боя Макгрегор направился к упавшему на колени Серроне: обнял, произнес несколько фраз и поцеловал в лоб. Когда Серроне отошел, оба обменялись рукопожатиями и похлопали друг друга по спине. 

Когда Дональд Серроне давал комментарий Джо Рогану, в октагоне появилась его бабушка, которая прямо во время интервью обняла внука. Дальше в ее объятьях оказался Макгрегор: те тоже обнялись и мило пообщались. 

«Бабушка Дональда – невероятная женщина. Она поздравила меня, проявила уважение. Что за замечательная женщина? Мне было приятно разделить с Дональдом клетку. Огромное уважение ему и его бабушке», – сказал Макгрегор.

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Все фото: SportsCenter
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