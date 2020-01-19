Конор после боя утешал Серроне – в ответ бабушка Серроне обняла Конора

Конору хватило всего 40 секунд, чтобы разобраться с Дональдом Серроне. Все закончилось на респекте. Еще до боя Макгрегор говорил: «Ценю его, он много дрался, он тоже семейный человек, с этими историями о бабушке и вообще. Я это уважаю».

Сразу после окончания боя Макгрегор направился к упавшему на колени Серроне: обнял, произнес несколько фраз и поцеловал в лоб. Когда Серроне отошел, оба обменялись рукопожатиями и похлопали друг друга по спине.

Когда Дональд Серроне давал комментарий Джо Рогану, в октагоне появилась его бабушка, которая прямо во время интервью обняла внука. Дальше в ее объятьях оказался Макгрегор: те тоже обнялись и мило пообщались.

«Бабушка Дональда – невероятная женщина. Она поздравила меня, проявила уважение. Что за замечательная женщина? Мне было приятно разделить с Дональдом клетку. Огромное уважение ему и его бабушке», – сказал Макгрегор.

Смотрите и умиляйтесь: