Конор Макгрегор
UFC
Дональд Серроне
Конор подерется с Дональдом Серроне в Лас-Вегасе
29 ноября 2019, 00:44
Об этом объявил журналист ESPN Бретт Окамото в своем твиттере.
Бой Конора Макгрегора и Дональда Серроне состоится 18 января в Лас-Вегасе на турнире UFC 246 в рамках поединка двух бойцов полусреднего веса.
Серроне – боец смешанных единоборств, выступающий в легком весе. В 50 боях у него 36 побед. Но два последних (с Джастином Гейджи и Тони Фергюсоном) завершились поражениями.
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