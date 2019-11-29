Конор Макгрегор
UFC
Дональд Серроне
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#Конор Макгрегор #UFC #Дональд Серроне

Конор подерется с Дональдом Серроне в Лас-Вегасе

29 ноября 2019, 00:44

Об этом объявил журналист ESPN Бретт Окамото в своем твиттере.

Бой Конора Макгрегора и Дональда Серроне состоится 18 января в Лас-Вегасе на турнире UFC 246 в рамках поединка двух бойцов полусреднего веса.

Серроне – боец смешанных единоборств, выступающий в легком весе. В 50 боях у него 36 побед. Но два последних (с Джастином Гейджи и Тони Фергюсоном) завершились поражениями.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Что происходило с Конором в последнее время:
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Мы увидели Конора вживую: два часа пил кофе, собирал очередь с ночи, устраивал шоу
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