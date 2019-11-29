Конор подерется с Дональдом Серроне в Лас-Вегасе

Бой Конора Макгрегора и Дональда Серроне состоится 18 января в Лас-Вегасе на турнире UFC 246 в рамках поединка двух бойцов полусреднего веса.

Серроне – боец смешанных единоборств, выступающий в легком весе. В 50 боях у него 36 побед. Но два последних (с Джастином Гейджи и Тони Фергюсоном) завершились поражениями.