Конор Макгрегор
MMA
Хабиб Нурмагомедов
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#Конор Макгрегор #Хабиб Нурмагомедов #MMA

«Увидимся в Москве, киска». Конор и Хабиб поругались в твиттере

19 октября 2019, 21:05

Global Look Press

Пару дней назад президент UFC Дана Уайт прокомментировал слухи о возможном бое Конора Макгрегора против Фрэнки Эдгара. «Конор любит драться и хочет драться снова. Но этот не тот парень, который нужен Эдгару. Эдгар выступает на две весовые категории ниже. Карьера Фрэнки подходит к концу, и он может снова оказаться в титульном положении. Принимать такой бой для Конора не имеет смысла. Макгрегор будет драться в следующем году», – сказал Уайт.

Мимо такого комментария не прошел Конор. В своем твиттере он написал: «Это кто не тот парень? У твоего бойца был турнир в шатре. Эта была палатка на долбанном песке. Продолжайте обманывать свою главную рабочую лошадку».

В комментарии пришел Хабиб и назвал Конора алкашом. Дальше перевод не нужен.

И тут Конор напомнил на всякий случай.

Хабиб и Конор подрались на UFC 229 год назад в октябре 2018-го – Нурмагомедов победил болевым приемом в четвертом раунде. После боя Хабиб напал на члена команды Макгрегора, в результате скандала Нурмагомедова дисквалифицировали на девять месяцев, Конора – на шесть. С тех пор периодически возникают разговоры о реванше, который Конор хочет устроить против Хабиба.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: imago sportfotodienst/Global Look Press
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