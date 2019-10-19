«Увидимся в Москве, киска». Конор и Хабиб поругались в твиттере

Пару дней назад президент UFC Дана Уайт прокомментировал слухи о возможном бое Конора Макгрегора против Фрэнки Эдгара. «Конор любит драться и хочет драться снова. Но этот не тот парень, который нужен Эдгару. Эдгар выступает на две весовые категории ниже. Карьера Фрэнки подходит к концу, и он может снова оказаться в титульном положении. Принимать такой бой для Конора не имеет смысла. Макгрегор будет драться в следующем году», – сказал Уайт.

Мимо такого комментария не прошел Конор. В своем твиттере он написал: «Это кто не тот парень? У твоего бойца был турнир в шатре. Эта была палатка на долбанном песке. Продолжайте обманывать свою главную рабочую лошадку».