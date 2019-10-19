«Увидимся в Москве, киска». Конор и Хабиб поругались в твиттере
Пару дней назад президент UFC Дана Уайт прокомментировал слухи о возможном бое Конора Макгрегора против Фрэнки Эдгара. «Конор любит драться и хочет драться снова. Но этот не тот парень, который нужен Эдгару. Эдгар выступает на две весовые категории ниже. Карьера Фрэнки подходит к концу, и он может снова оказаться в титульном положении. Принимать такой бой для Конора не имеет смысла. Макгрегор будет драться в следующем году», – сказал Уайт.
Мимо такого комментария не прошел Конор. В своем твиттере он написал: «Это кто не тот парень? У твоего бойца был турнир в шатре. Эта была палатка на долбанном песке. Продолжайте обманывать свою главную рабочую лошадку».
В комментарии пришел Хабиб и назвал Конора алкашом. Дальше перевод не нужен.
И тут Конор напомнил на всякий случай.
Хабиб и Конор подрались на UFC 229 год назад в октябре 2018-го – Нурмагомедов победил болевым приемом в четвертом раунде. После боя Хабиб напал на члена команды Макгрегора, в результате скандала Нурмагомедова дисквалифицировали на девять месяцев, Конора – на шесть. С тех пор периодически возникают разговоры о реванше, который Конор хочет устроить против Хабиба.