Хабиб и Порье – цари респекта. Провели бой с максимальным уважением

После боя Хабиб вспомнил бой с Конором и рассказал, из-за чего так относится к Порье: «Почему между нами с Порье так много уважения? Вы знаете, что до этого у меня было много сумасшедших вещей, но я хочу все забыть. Мы показали, что под первым номером в MMA идет уважение. Это то, чему ваш тренер учит вас в первую очередь. Вы должны уважать тренажерный зал и своих товарищей по команде».

Дастин Порье не сдерживал слезы. Через них он сказал, что Хабиб – великолепный боец. Сам Порье хотел другого исхода, но теперь у него будет больше времени для семьи. «Я подвел себя», – еще одна фраза Порье, которая еще больше делает его положительным героем. Кстати, папа Хабиба тоже обнял Дастина Порье после окончания боя. Вот несколько показательных скриншотов из трансляции.