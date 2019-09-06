Сколько Хабиб получит за бой с Порье

Мы не знаем детали контракта Хабиба и UFC на этот бой и не можем точно прибавить сюда бонус от PPV (Pay per view) – проданных трансляций. UFC 229, где хедлайнерами были Хабиб и Макгрегор, принес более двух миллионов PPV (2,4 млн если точно), что стало абсолютным рекордом.

Сейчас никто не ждет нового рекорда по двум причинам – Порье не имеет популярности Макгрегора, а бой пройдет в не очень удобное для американского зрителя время. Но есть шансы, что цифры все равно будут ощутимыми и даже приблизятся к рекордным.

По информации «СЭ», общий заработок Хабиба после UFC 229 составил примерно $15 миллионов . Корреспондент Forbes Александр Лютиков рассказал о схеме гонорара, который, по его предположениям, составил около $10 млн:

$2 млн – за выход на бой;

$2 млн – за победу;

Деньги за PPV. Хабиб рассказывал, что это $2-3 за каждую проданную трансляцию.

Сюда не входят деньги за рекламу. Нурмагомедов – популярный спортсмен, он снимается в рекламных роликах, но это не относится к гонорару за сам бой.