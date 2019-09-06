Сколько Хабиб получит за бой с Порье
Заранее точно подсчитать всю сумму сложно, но есть несколько интересных данных.
За поединок против Конора Макгрегора базовый гонорар Хабиба составил $2 млн. На этот раз он будет больше в 3-3,5 раза, заявил отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов. «Мы деремся не за мелочь, мы знаем себе цену. $2 млн – маловато для нас, потому что мы сейчас лучшие. Мы побили лучших, мы готовы дальше драться с лучшими. И мы популярны, мы это знаем. Когда выйдем в зал, увидите, как встретят Порье, и как – Хабиба».
То есть сейчас только за факт проведения боя Хабиб получит не менее $6 млн. Но это если основываться только на словах отца.
Мы не знаем детали контракта Хабиба и UFC на этот бой и не можем точно прибавить сюда бонус от PPV (Pay per view) – проданных трансляций. UFC 229, где хедлайнерами были Хабиб и Макгрегор, принес более двух миллионов PPV (2,4 млн если точно), что стало абсолютным рекордом.
Сейчас никто не ждет нового рекорда по двум причинам – Порье не имеет популярности Макгрегора, а бой пройдет в не очень удобное для американского зрителя время. Но есть шансы, что цифры все равно будут ощутимыми и даже приблизятся к рекордным.
По информации «СЭ», общий заработок Хабиба после UFC 229 составил примерно $15 миллионов. Корреспондент Forbes Александр Лютиков рассказал о схеме гонорара, который, по его предположениям, составил около $10 млн:
- $2 млн – за выход на бой;
- $2 млн – за победу;
- Деньги за PPV. Хабиб рассказывал, что это $2-3 за каждую проданную трансляцию.
Сюда не входят деньги за рекламу. Нурмагомедов – популярный спортсмен, он снимается в рекламных роликах, но это не относится к гонорару за сам бой.
UFC опубликовала по два бесплатных боя Нурмагомедова и Порье на своих каналах. Как считает Yahoo Sports, по цифрам интерес к UFC 242 схож с тем, который был перед UFC 229. На вечер 3 сентября (то есть за три дня до боя) по просмотрам были следующие данные:
- 35 миллионов на YouTube;
- 49 миллионов в фейсбуке;
- 13,8 миллиона в инстаграме;
- 112 миллионов – со всех материалов, связанных с UFC 242.
Президент UFC Дэйна Уайт рассчитывает, что UFC 242 станет вторым по популярности событием в истории компании после UFC 229. По его словам, за первые сутки выложенный бой Хабиб – Конор собрал пять миллионов просмотров.
Сложность подсчета возможного общего гонорара Хабиба по итогам боя с Порье состоит в том, что официально станут известны данные лишь по гарантированному гонорару, но не по заработку за PPV.
Если предположить, что сумма за сам бой возрастет в три раза, как и говорил отец (то есть около $6 млн), сумма за победу останется прежней ($2 млн), а за каждую проданную трансляцию Хабиб будет получать $5 (чуть больше, чем раньше, так как статус уже вырос) и всего таких трансляций будет не менее полутора миллионов, то общий гонорар в случае победы составит не менее $15 млн.
Если же брать по максимуму, скажем, $10 за трансляцию, которых всего будет два миллиона, то тогда общий гонорар составит до $30 миллионов. И все-таки более реалистичным видится вариант с заработком примерно до $20 млн – с гонораром за бой не менее $6 млн, бонусом не менее $2 млн за победу, деньгами за трансляции не менее $8 млн и еще какими-то менее существенными выплатами, о которых опять-таки по условиям контракта Хабиба UFC мы можем не узнать.